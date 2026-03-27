Ιταλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν ενδείξεις μιας δεύτερης Σφίγγας θαμμένης κάτω από την άμμο στις πυραμίδες της Γκίζας, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη μιας εκτεταμένης υπόγειας πολιτείας.



Ο μηχανικός ραντάρ Φιλίππο Μπιόντι αποκάλυψε ότι οι μετρήσεις κάτω από το οροπέδιο της Γκίζας δείχνουν κάτι τεράστιο, ενώ η ομάδα του οδηγήθηκε σε αυτό το συμπέρασμα παρατηρώντας τη γεωμετρική ευθυγράμμιση μεταξύ των υπαρχουσών πυραμίδων και της γνωστής Σφίγγας. Οι δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν έναν αμμόλοφο ύψους περίπου 33 μέτρων, ο οποίος, λόγω της ακριβούς γεωμετρικής του συσχέτισης με τα ορατά μνημεία, κάνει τον ερευνητή να είναι κατά 80% σίγουρος για τη θεωρία του.



Ο Μπιόντι ενισχύει την υπόθεσή του αναφερόμενος στη «Στήλη του Ονείρου» που βρίσκεται μπροστά από τη γνωστή Σφίγγα, όπου είναι χαραγμένα δύο μυθικά αιλουροειδή, υπονοώντας ότι πάντα υπήρχε ένα δεύτερο γλυπτό. Οι έρευνες της ομάδας με σάρωση του εδάφους εντόπισαν κατακόρυφους άξονες και οριζόντια περάσματα που παραπέμπουν σε μια υπόγεια μεγαλοκατασκευή με απίστευτη συμμετρία.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπιόντι δεν είναι ο πρώτος που διατυπώνει αυτή τη θεωρία, καθώς ο αιγυπτιολόγος Μπασάμ Ελ Σαμά είχε αναφερθεί σε μια δεύτερη Σφίγγα πριν από μια δεκαετία, βασιζόμενος σε αρχαία αρχεία, ενώ το 2021 Αιγύπτιος αξιωματούχος του τουρισμού είχε επίσης μιλήσει για ένα ανάλογο εύρημα.



Παρά τον ενθουσιασμό των ερευνητών, ο πρώην υπουργός Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Ζάχι Χαουάς, εμφανίζεται σκεπτικός, υποστηρίζοντας ότι οι εκτεταμένες ανασκαφές στην περιοχή δεν έχουν αποδώσει τέτοια ευρήματα μέχρι στιγμής.



Ο Μπιόντι από την πλευρά του τονίζει την ανάγκη για προσεκτικότερη μελέτη του φαινομένου και βρίσκεται εν αναμονή της άδειας από τις αιγυπτιακές αρχές για να προχωρήσει σε περαιτέρω ανάλυση του συγκεκριμένου αμμόλοφου, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.