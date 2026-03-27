Το κοινοβούλιο του Ελ Σαλβαδόρ, όπου κυριαρχεί η προεδρική παράταξη, είπε την Πέμπτη 26/3 το «ναι» στη θέσπιση ποινής ισόβιας κάθειρξης για ανήλικους δολοφόνους, βιαστές και τρομοκράτες, όπως είχε απαιτήσει ο αρχηγός του κράτους, Ναγίμπ Μπουκέλε.

Το μέτρο εγγράφεται στο πλαίσιο του «πολέμου» κατά των συμμοριών που διεξάγει τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο πρόεδρος Μπουκέλε — στον οποίο μη κυβερνητικές οργανώσεις επιρρίπτουν την ευθύνη για τη διάπραξη «εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας» στη χώρα της Κεντρικής Αμερικής.

«Η ποινή της ισόβιας κάθειρξης συμπεριλαμβάνεται» πλέον «στον κατάλογο ποινών (…) εφαρμοστέων σε ανηλίκους που παραβιάζουν το ποινικό δίκαιο», αναφέρει το κείμενο.

Η μεταρρύθμιση τονίζει ακόμη πως δεν θα τελούνται στο εξής διαδικασίες σε ειδικά δικαστήρια ανηλίκων για υποθέσεις κακοποιών κάτω των 18, ενώ αναφέρει πως θα προβλέπονται «περιοδικές επανεξετάσεις» των ποινών, ώστε να κρίνεται το επίπεδο επικινδυνότητας και η πιθανότητα κοινωνικής επανένταξης και «ελευθερίας υφ’ όρον».

Επεκτείνει έτσι και στους ανήλικους κάτω των 18 ετών την εμβέλεια αναθεώρησης άρθρων του Συντάγματος που εγκρίθηκαν από το κοινοβούλιο την 18η Μαρτίου και προβλέπουν την επιβολή ισόβιας κάθειρξης, απαγορευμένης ως φέτος δυνάμει του θεμελιώδους νόμου, σε «δολοφόνους, βιαστές και τρομοκράτες». Μέχρι σήμερα, η βαρύτερη προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης στο Ελ Σαλβαδόρ ήταν τα 60 έτη.

Ο όρος «τρομοκράτες», αξιοσημείωτα, συμπεριλαμβάνει και απλά μέλη συμμοριών, αφού οι εγκληματικές οργανώσεις χαρακτηρίστηκαν «τρομοκρατικές» οργανώσεις με απόφαση του προέδρου Μπουκέλε.

Ακόμη, το κοινοβούλιο του Ελ Σαλβαδόρ ενέκρινε, όπως κάθε μήνα, την παράταση για άλλες 30 ημέρες της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η οποία έχει επιβληθεί από τον Μάρτιο του 2022 και στο πλαίσιο της οποίας έγιναν οι συλλήψεις δίχως δικαστικά εντάλματα κάπου 91.500 ανθρώπων που κατηγορήθηκαν πως ήταν μέλη συμμοριών ή συνεργοί τους.

Περίπου 8.000 από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι και κηρύχθηκαν αθώοι έκτοτε.

Η πολιτική του Ναγίμπ Μπουκέλε, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP μείωσε τις ανθρωποκτονίες σε ιστορικό χαμηλό στη χώρα της Κεντρικής Αμερικής. Ωστόσο, επικρίνεται έντονα διότι οδήγησε σε σωρεία κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε έκθεσή του τον Ιούλιο του 2024, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) έκανε λόγο για πάνω από 3.000 παιδιά και εφήβους που οδηγήθηκαν στις φυλακές στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.