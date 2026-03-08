Κάτοικοι της Τεχεράνης ξύπνησαν αντικρίζοντας πυκνά μαύρα σύννεφα και «μαύρη» βροχή, μετά τα ισραηλινά πλήγματα που έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στην ιρανική πρωτεύουσα.

Η Τεχεράνη, μια πόλη σχεδόν 10 εκατομμυρίων κατοίκων, γνώρισε βροχόπτωση που φαινόταν να έχει αναμειχθεί με πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι «αυτό που πέφτει από τον ουρανό σήμερα το πρωί, μια βροχή γεμάτη πετρέλαιο που έχουμε αυτή τη στιγμή στην ιρανική πρωτεύουσα, μετά τα πλήγματα που σημειώθηκαν».

CNN’s Frederik Pleitgen says black, oil-contaminated rain is falling over Tehran after strikes on oil facilities by U.S. / Israeli airstrikes. pic.twitter.com/anoMcxh824 — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 8, 2026

Πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το Σάββατο το βράδυ έπληξε εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), οι εγκαταστάσεις αυτές διανέμουν καύσιμα «σε διάφορους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών φορέων στο Ιράν».

Καπνοί από το πλήγμα του Ισραήλ σε εγκατάσταση πετρελαίου αργά το Σάββατο παραμένουν στον ουρανό και αναμειγνύονται με τα σύννεφα πάνω από την Τεχεράνη

«Πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα που αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην περαιτέρω αποδυνάμωση της στρατιωτικής υποδομής του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Τα πλήγματα εντάσσονται σε ένα νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων που στοχεύουν τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Επιθέσεις και συναγερμός στις χώρες του Κόλπου

Οι χώρες του Κόλπου ανακοίνωσαν σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου ότι δέχθηκαν επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ το Ιράν δήλωσε πως θα συνεχίσει τα πλήγματα εναντίον γειτονικών κρατών, καθώς ο πόλεμος στην περιοχή μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα του. Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Κουβέιτ ανέφεραν νέες επιθέσεις, μία ημέρα αφότου ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο Ντουμπάι και στη Μανάμα του Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι μειώνει «προληπτικά» την παραγωγή.

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι η χώρα δέχθηκε το Σάββατο επίθεση με 10 βαλλιστικούς πυραύλους και δύο πυραύλους cruise που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Οι περισσότεροι αναχαιτίστηκαν και δεν υπήρξαν θύματα.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι κατέρριψε 15 drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, ανάμεσά τους και έξι ανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε επίσης ότι αντέδρασε «σε ένα κύμα εχθρικών drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας».

Σύμφωνα με τις αρχές, δεξαμενές καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ έγιναν στόχος επίθεσης με drone. Ο στρατός χαρακτήρισε το περιστατικό «άμεσο πλήγμα σε κρίσιμες υποδομές».

Σε άλλη ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ορισμένες πολιτικές εγκαταστάσεις υπέστησαν υλικές ζημιές από θραύσματα που έπεσαν μετά τις επιχειρήσεις αναχαίτισης».

Κλιμάκωση παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις του Ιράν

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν παρότι ο πρόεδρος του Ιράν είχε ζητήσει συγγνώμη από τις χώρες του Κόλπου για προηγούμενα πλήγματα, λέγοντας ότι δεν θα αποτελούν πλέον στόχο εκτός αν επιθέσεις εναντίον του Ιράν ξεκινούν από το έδαφός τους. Ωστόσο λίγες ώρες αργότερα, ο επικεφαλής της ιρανικής Δικαιοσύνης δήλωσε ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν σε στόχους σε χώρες του Κόλπου που βρίσκονται «στη διάθεση του εχθρού».

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, δήλωσε σε σπάνιο τηλεοπτικό διάγγελμα ότι τα Εμιράτα βρίσκονται «σε περίοδο πολέμου» και «θα βγουν πιο ισχυρά» από αυτήν.

Εκρήξεις και προβλήματα στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Οι αρχές στο Ντουμπάι ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι ένας Πακιστανός πολίτης σκοτώθηκε από θραύσματα κατά τη διάρκεια «αεροπορικής αναχαίτισης».

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το Ντουμπάι έκλεισε το βασικό του αεροδρόμιο – το πιο πολυσύχναστο στον κόσμο για διεθνείς πτήσεις – αφού οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχαιτίστηκε ένα άγνωστο αντικείμενο κοντά στην περιοχή. Αργότερα το αεροδρόμιο επανέλαβε μερικώς τη λειτουργία του.

Σε ανακοίνωση που αργότερα διαγράφηκε από το X, η Emirates – η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Μέσης Ανατολής – είχε ανακοινώσει ότι αναστέλλει όλες τις πτήσεις προς και από το Ντουμπάι μέχρι νεωτέρας. Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις επανεκκίνησαν.

Πυραυλικά πλήγματα σε όλη την περιοχή

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ και χώρα που φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, είναι μέχρι στιγμής η χώρα του Κόλπου που έχει δεχθεί τις περισσότερες επιθέσεις.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου έχουν εντοπιστεί 221 βαλλιστικοί πύραυλοι, ενώ ο αριθμός των drones ξεπερνά τα 1.300.

Την τελευταία εβδομάδα ιρανικές επιθέσεις έπληξαν το αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι, την πολυτελή περιοχή Palm Jumeirah και το ξενοδοχείο Burj Al Arab, ενώ την Τρίτη συντρίμμια από drone προκάλεσαν φωτιά στο αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι.

Στο Μπαχρέιν, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν αναχαιτίσει 92 πυραύλους και 151 drones από την αρχή της «βίαιης ιρανικής επίθεσης».

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν το Σάββατο το βράδυ μια ισχυρή έκρηξη στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε όταν θραύσματα πυραύλου έπεσαν σε δρόμο.

Στη Σαουδική Αραβία, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς τη βάση Prince Sultan, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα, καθώς και 17 drones πάνω από το πετρελαϊκό πεδίο Shaybah στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για μακροχρόνιο πόλεμο

Η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης «προληπτική» μείωση της παραγωγής πετρελαίου λόγω των ιρανικών επιθέσεων και των απειλών για τα Στενά του Ορμούζ, ένα κρίσιμο πέρασμα για τη μεταφορά πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι το Ιράν μπορεί να συνεχίσει έναν έντονο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για τουλάχιστον έξι μήνες.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν μπορούν να συνεχίσουν έναν έντονο πόλεμο τουλάχιστον για έξι μήνες με τον σημερινό ρυθμό επιχειρήσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, η ελίτ στρατιωτική δύναμη του Ιράν, ανέφεραν επίσης ότι έχουν πλήξει «περισσότερους από 200» στόχους που συνδέονται με αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις και εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις απειλές του ανώτατου αξιωματούχου ασφαλείας του Ιράν, λέγοντας «I couldn’t care less», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν θα ενταθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Απειλές από τον IDF

Παράλληλα, οι IDF ανέφεραν ότι θα συνεχίσουν να καταδιώκουν κάθε πιθανό διάδοχο του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε ανάρτηση που έκαναν στα φαρσί στην πλατφόρμα X το πρωί της Κυριακής.

«Θέλουμε να σας πούμε ότι το χέρι του Κράτους του Ισραήλ θα συνεχίσει να καταδιώκει κάθε διάδοχο και κάθε πρόσωπο που επιδιώκει να διορίσει διάδοχο», έγραψε ο ισραηλινός στρατός.

«Προειδοποιούμε επίσης όλους όσοι σκοπεύουν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση επιλογής διαδόχου ότι δεν θα διστάσουμε να σας στοχοποιήσουμε. Αυτή είναι μια προειδοποίηση!».