Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξέφρασαν σήμερα τη βεβαιότητα πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι ικανές να συνεχίσουν για «τουλάχιστον έξι μήνες» τον σφοδρό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, συμπληρώνοντας πως έχουν ήδη πλήξει περισσότερους από 200 αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι ικανές να συνεχίσουν για τουλάχιστον έξι μήνες τον σφοδρό πόλεμο, με τον σημερινό ρυθμό των επιχειρήσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.