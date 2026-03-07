Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, υποστήριξε ότι αρκετοί αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί.

«Μου έχει αναφερθεί ότι αρκετοί αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί. Αλλά οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος. Παρά τις μάταιες προσπάθειές τους, η αλήθεια δεν είναι κάτι που μπορούν να κρύψουν για πολύ καιρό», ανέφερε ο Λαριτζανί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ του Σαββάτου.

It has been reported to me that several American soldiers have been taken prisoner. But the Americans claim that they have been killed in action. Despite their futile efforts, the truth is not something they can hide for too long. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 7, 2026

Άμεση ήταν η διάψευση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νωρίτερα ο επικεφαλής του ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξή του η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν τη «διάλυση» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχείρησαν να αναπαραγάγουν στο Ιράν την επιχείρησή τους στη Βενεζουέλα: «πίστευαν ότι θα ήταν όπως στη Βενεζουέλα: θα χτυπούσαν, θα έπαιρναν τον έλεγχο και θα τελείωναν. Όμως τώρα είναι παγιδευμένοι» πρόσθεσε.

Ο Λαριτζανί, ο οποίος τόνισε ότι δεν έκλεισαν οι Ιρανοί το Χορμούζ, αλλά τα στενά έκλεισαν εξαιτίας του πολέμου, έκανε έκκληση για ενότητα μεταξύ των ιρανών αξιωματούχων και τόνισε πως οι ΗΠΑ πρέπει να πληρώσουν για τις πράξεις τους.