Βγάζοντας έξω τα σκουπίδια – αυτή ήταν η λεζάντα που έβαλαν οι χρήστες του διαδικτύου στο βίντεο που έγινε αμέσως viral. Ο υπεύθυνος του μπεργκεράδικου Texas Whataburger χτυπά έναν πελάτη που βρίσκεται στο πάτωμα, με έναν κάδο απορριμμάτων. Ο εν λόγω πελάτης λέγεται Anthony William Newhuis. Αρχικά του ζητήθηκε να φύγει από το κατάστημα της αλυσίδας που βρίσκεται στο Παρίσι του Τέξας.

Ο 41χρονος Newhuis, όταν του ζητήθηκε να αποχωρήσει, άρχισε να καταφέρεται λεκτικά στο προσωπικό, βρίζοντάς τους χυδαία. Στη συνέχεια, φέρεται να έφυγε τρέχοντας, ωστόσο ορκίστηκε να επιστρέψει και να επιτεθεί στον υπεύθυνο του καταστήματος μετά την αποχώρηση των αστυνομικών. Αυτό και έκανε, και μάλιστα ο δράστης, που επέστρεψε μεθυσμένος, ξέσπασε εναντίον του υπευθύνου και του επιτέθηκε με βία, προτού ο τελευταίος αναλάβει δράση.

Το σοκαριστικό βίντεο που έγινε viral δείχνει τον υπεύθυνο να κραδαίνει έναν κάδο απορριμμάτων και να χτυπά τον πελάτη, την ώρα που οι εργαζόμενοι φωνάζουν σε κάποιον να πατήσει το κουμπί πανικού. Ο πελάτης που βιντεοσκόπησε τον καβγά, ο Billy Jones, δήλωσε ότι ένας άλλος εργαζόμενος του Whataburger χτύπησε προηγουμένως τον Newhuis στο κεφάλι με ένα μεταλλικό καλάθι φριτέζας, και αυτό ήταν που έριξε τον πελάτη στο πάτωμα. Όταν έφτασε η αστυνομία, βρήκε τον Newhuis να αιμορραγεί στο κεφάλι και τον συνέλαβε με την κατηγορία της επίθεσης που προκάλεσε σωματική βλάβη, της μέθης σε δημόσιο χώρο και της εγκληματικής δραστηριότητας. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Newhuis συνέχισε να προκαλεί φασαρία και στο κρατητήριο όπου οδηγήθηκε.

Ο δράστης Anthony William Newhuis

Μετά το περιστατικό, ένας εκπρόσωπος του Whataburger δήλωσε ότι η ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. «Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη περιστατικά όπως αυτό και συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές», δήλωσε ο εκπρόσωπος. Το περιστατικό απηχεί άλλες πρόσφατες περιπτώσεις εργαζομένων σε εστιατόρια που αμύνονταν κατά τη διάρκεια επιθέσεων από επιθετικούς πελάτες.

Τον Δεκέμβριο, ξέσπασε μια βίαιη συμπλοκή μεταξύ εργαζομένων στο Chipotle και ενός ταραξία- πελάτη στο Κονέκτικατ, με βίντεο να δείχνει έναν πελάτη να πετάει ένα άγνωστο αντικείμενο σε έναν υπάλληλο στο ταμείο. Όταν ο εργαζόμενος ανταπέδωσε πετώντας κάτι πίσω, ο εριστικός πελάτης φέρεται να μετακινήθηκε πίσω από τον πάγκο, σπρώχνοντας τους εργαζόμενους στην άκρη και σπρώχνοντας τον υπάλληλο στο πάτωμα, πυροδοτώντας μια τεράστια συμπλοκή μέσα στο εστιατόριο, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.



Δείτε το viral βίντεο: