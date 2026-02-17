Οι δισεκατομμυριούχοι αδελφοί Αλ-Χαγιάτ, φυσικοποιημένοι Καταριανοί με καταγωγή από τη Συρία, αναδεικνύονται σε ένα από τα πιο ισχυρά επιχειρηματικά «εργαλεία» της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης της χώρας τους, αξιοποιώντας την τεράστια οικονομική τους επιρροή στον Κόλπο και πέρα από αυτόν. Με περιουσία που εκτιμάται σε πάνω από 7 δισ. δολάρια και έναν όμιλο με παρουσία από τις υποδομές και την ενέργεια μέχρι την υγεία, τον τουρισμό και τα ακίνητα, οι Μουτάζ και Ραμέζ Αλ-Χαγιάτ ενσαρκώνουν το νέο κύμα δισεκατομμυριούχων της Μέσης Ανατολής που κινούνται ανάμεσα σε Ντόχα, Δαμασκό, Λονδίνο και Ουάσιγκτον. Καθώς η συριακή οικονομία ανοίγει ξανά μετά τον πόλεμο και την άρση μέρους των κυρώσεων, οι δυο τους εμφανίζονται πλέον ως προνομιακοί συνομιλητές της Δαμασκού, αλλά και ως γέφυρα ανάμεσα σε κεφάλαια από τον Κόλπο, αμερικανικά ενεργειακά μεγαθήρια και το νέο πολιτικό καθεστώς στη Συρία.

Δισεκατομμυριούχοι-«κλειδί» για τη νέα Συρία

Η εκτόξευση της μετοχής της Estithmar Holding στο χρηματιστήριο της Ντόχα – άνοδος 152% σε έναν χρόνο, με αποτίμηση 4,3 δισ. δολάρια – έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι αγορές «ποντάρουν» πως οι δισεκατομμυριούχοι αδελφοί Αλ-Χαγιάτ θα βγουν μεγάλοι κερδισμένοι από το διπλό στοίχημα: αφενός την περαιτέρω διαφοροποίηση της καταριανής οικονομίας, αφετέρου την ανοικοδόμηση της Συρίας. Στο πυκνό πλέγμα εταιρειών τους ξεχωρίζουν η Estithmar, η γαλακτοβιομηχανία Baladna – που έγινε παγκόσμιο viral όταν αερομετέφερε χιλιάδες αγελάδες εν μέσω εμπάργκο στο Κατάρ – καθώς και η Power International Holding, «ομπρέλα» που καλύπτει κατασκευές, ενέργεια και real estate από το Καζακστάν μέχρι τη Γουιάνα. Τα ονόματά τους είναι παντού στην καθημερινή ζωή της Ντόχα: από νοσοκομεία και σχολεία, μέχρι πολυτελή θέρετρα, εμπορικά κέντρα και high-end εστιατόρια όπως το θρυλικό Carbone της Νέας Υόρκης που «μεταφέρθηκε» στον Κόλπο.

Η διαδρομή τους ξεκίνησε από τη Δαμασκό, αλλά απογειώθηκε όταν μετακόμισαν στο Κατάρ το 2011, την ώρα που στη Συρία ξεσπούσε η εξέγερση που θα ανέτρεπε την πολύχρονη κυριαρχία των Άσαντ. Εκείνη την περίοδο ανέπτυξαν στενούς δεσμούς με την ελίτ της Ντόχα, αναλαμβάνοντας κρίσιμα συμβόλαια – από κατασκευές για την βασιλική οικογένεια μέχρι έργα-κλειδιά ενόψει Μουντιάλ, όπως προπονητικά κέντρα, οικιστικά συγκροτήματα για εργάτες και υπηρεσίες ασφαλείας σε στάδια. Αναλυτές σημειώνουν ότι στην περίπτωση του Κατάρ, «ιδιωτική» ισχύς αυτού του μεγέθους γεννιέται όταν πολιτική πίστη, επιχειρηματική ικανότητα και στρατηγική χρησιμότητα προς το κράτος ευθυγραμμίζονται πλήρως – και οι Αλ-Χαγιάτ είναι η χαρακτηριστική ενσάρκωση αυτής της τριπλής εξίσωσης.

Συρία, δισεκατομμυριούχοι και deals δισεκατομμυρίων

Καθώς η Δαμασκός επιχειρεί θεαματική επανεκκίνηση με στόχο ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 10%, ιδίως μετά τη χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων, οι δισεκατομμυριούχοι αδελφοί Αλ-Χαγιάτ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεγάλων deals. Η κατασκευαστική UCC Holding, υπό τον έλεγχό τους, ηγείται κονσόρτσιουμ που έχει αναλάβει project άνω των 4 δισ. δολαρίων για τη ριζική μεταμόρφωση του Διεθνούς Αεροδρομίου της Δαμασκού, με στόχο την θεαματική αύξηση της επιβατικής κίνησης. Παράλληλα, η ίδια UCC έχει υπογράψει προκαταρκτική συμφωνία με την Chevron και την Syrian Petroleum Company για υπεράκτιες έρευνες σε πετρέλαιο και αέριο, δείχνοντας ότι η Συρία δεν βλέπει τους Αλ-Χαγιάτ ως «ακόμη έναν εργολάβο», αλλά ως στρατηγικό κόμβο σε έναν νέο ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύροι αξιωματούχοι μιλούν δημόσια για «σχέση 15 ετών» με την οικογένεια, ενώ διεθνείς αναλυτές θεωρούν ότι το «διπλό τους διαβατήριο» – επιχειρηματικά και πολιτικά – σε Ντόχα και Δαμασκό τους επιτρέπει να λειτουργούν ως αποτελεσματικοί διαμεσολαβητές για ξένους επενδυτές που θέλουν να μπουν στην αγορά της Συρίας. Το γεγονός ότι εμφανίζονται σε τελετές υπογραφής συμφωνιών πλάι σε Αμερικανούς απεσταλμένους, όπως ο Τομ Μπάρακ, και σε κορυφαίους συμβούλους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενισχύει την εικόνα των Αλ-Χαγιάτ ως δισεκατομμυριούχων που δεν περιορίζονται στα deals, αλλά κινούνται στο κέντρο ενός νέου γεωπολιτικού πλέγματος που συνδέει Συρία, Κόλπο και ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, νομικές εταιρείες όπως η White & Case επισημαίνουν ότι, έστω και με κυρώσεις σε μέρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η Δαμασκός δίνει σαφές προβάδισμα σε επενδύσεις σε υποδομές και ενέργεια – δύο τομείς όπου οι Αλ-Χαγιάτ είναι ήδη ισχυρά παρόντες.

Παρά την εντυπωσιακή τους άνοδο, η αυτοκρατορία των Αλ-Χαγιάτ δεν έχει μείνει μακριά από την κριτική. Εταιρείες που συνδέονται με την οικογένεια βρέθηκαν στο στόχαστρο για τις συνθήκες εργασίας μεταναστών κατά την προετοιμασία του Μουντιάλ, με τους εκπροσώπους τους να απαντούν ότι όλες οι επιχειρήσεις τους υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους συμμόρφωσης και ότι τυχόν ζητήματα αντιμετωπίστηκαν μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες.

Σκιές ρίχνουν και συγγενείς, όπως ο θείος τους Μοχάμαντ Χάμσο, πρώην ισχυρός επιχειρηματίας του καθεστώτος Άσαντ, ο οποίος είχε βρεθεί στο στόχαστρο αμερικανικών κυρώσεων, προτού «κλείσει» πρόσφατα τις εκκρεμότητές του με την επιτροπή αθέμιτου πλουτισμού της συριακής κυβέρνησης, κάτι που ο ίδιος παρουσιάζει ως «νέα αρχή» χωρίς παραδοχή των κατηγοριών. Εκπρόσωποι των Αλ-Χαγιάτ σπεύδουν να αποστασιοποιηθούν, τονίζοντας ότι δεν είχαν ποτέ επιχειρηματικούς δεσμούς με τον Χάμσο ούτε «εγγύτητα» με το προηγούμενο καθεστώς, όπως γράφει το Bloomberg.

Την ώρα που η Συρία προσπαθεί να προσελκύσει πίσω το κεφάλαιο της διασποράς και να ξαναχτίσει μια κατεστραμμένη οικονομία, οι δισεκατομμυριούχοι αδελφοί Αλ-Χαγιάτ αποτελούν ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η νέα γενιά Αράβων ολιγαρχών κινείται με άνεση ανάμεσα σε καθεστώτα, πρωτεύουσες και αγορές κεφαλαίου. Από τις αγελάδες που πέταξαν με cargo προς το Ντόχα, μέχρι τα συμβόλαια δισεκατομμυρίων στη Δαμασκό και την αγορά ιστορικών βιλών στο Λονδίνο, η ιστορία τους περιγράφει μια νέα πραγματικότητα: ότι στην μεταπολεμική Συρία, η ανοικοδόμηση δεν θα είναι απλώς τεχνικό έργο, αλλά πεδίο σκληρού παιχνιδιού ανάμεσα σε κράτη, ενεργειακούς κολοσσούς και δισεκατομμυριούχους με πολυεπίπεδη ισχύ.