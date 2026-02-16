Σοκ προκαλούν τα πλάνα που καταγράφουν τη στιγμή κατά την οποία μία 19χρονη οδηγός παρασύρει με το αυτοκίνητό της έναν έφηβο, εκτοξεύοντάς τον στον αέρα μέσα σε χώρο στάθμευσης. Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2024 στο Μάουντεν Ας, στη Νότια Ουαλία, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του Ντέκλαν Μαχόνι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η Λέξι Ντάιας, 19 ετών, συνομιλούσε με μία φίλη της και είχε αποσπαστεί η προσοχή της, όταν παρέσυρε τον Ντέκλαν Μαχόνι την ώρα που εκείνος έπαιζε ράγκμπι με δύο φίλους του σε πάρκινγκ. Ο νεαρός προσπάθησε να απομακρυνθεί για να αποφύγει το όχημα, ωστόσο χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο και εκτοξεύτηκε στον αέρα.

Το οπτικό υλικό δείχνει τη νεαρή, που φιλοδοξούσε να γίνει νοσηλεύτρια, να οδηγεί με «υπερβολική ταχύτητα». Ο Ντέκλαν Μαχόνι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί πολλαπλά κατάγματα στο χέρι, στο πόδι και σε δάχτυλο, εξαιτίας της σφοδρής σύγκρουσης.

Το δικαστήριο του Κάρντιφ άκουσε ότι η Λέξι Ντάιας, η οποία ήταν 18 ετών κατά τον χρόνο του περιστατικού, δεν μπόρεσε να δώσει καμία εξήγηση για τον λόγο που έστριψε το αυτοκίνητο. Ωστόσο, κατά την απολογία της στην αστυνομία υποστήριξε ότι επρόκειτο για «ατύχημα», το οποίο συνέβη επειδή δεν ήταν συγκεντρωμένη στην οδήγηση, καθώς συνομιλούσε με φίλη της.

Ο εισαγγελέας Άντριου Ντέιβις ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπέδειξε ότι ήταν ένα ατύχημα που συνέβη επειδή δεν συγκεντρωνόταν. Είπε ότι δεν είχε καμία έχθρα απέναντι στον Ντέκλαν Μαχόνι. Είπε ότι πίστευε πως ο Ντέκλαν έτρεξε προς την αντίθετη κατεύθυνση από το αυτοκίνητό της και το επόμενο πράγμα που κατάλαβε ήταν ότι τον χτύπησε».

Ο Ντίλαν από την πλευρά του ανέφερε ότι δυσκολεύεται στην καθημερινή του ζωή και ισχυρίστηκε ότι η Λέξι Ντάιας δεν έχει δείξει «καμία μεταμέλεια». Όπως είπε: «Έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό κάθε πτυχή της ζωής μου. Νιώθω νευρικός να βγω από το σπίτι».

Η Λέξι Ντάιας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, αφού δήλωσε ένοχη για πρόκληση σοβαρού τραυματισμού λόγω επικίνδυνης οδήγησης. Επιπλέον, της επιβλήθηκε απαγόρευση οδήγησης για δύο χρόνια και εννέα μήνες.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, ο δικαστής Κρίστιαν Τζόουετ δήλωσε: «Χρησιμοποιήσατε υπερβολική ταχύτητα όταν οδηγήσατε σκόπιμα και απευθείας προς τον κύριο Μαχόνι».