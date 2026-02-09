Ένα ατύχημα σημειώθηκε σε πυροσβέστη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες (LAFD), την ώρα που επιχειρούσε για την κατάσβεση φωτιάς σε πολυτελή κατοικία στην περιοχή Arlington Heights.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο πυροσβέστης προσπάθησε να μετακινηθεί από την εναέρια σκάλα του πυροσβεστικού οχήματος προς τη στέγη του σπιτιού, όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος αρκετών μέτρων. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους.

Παρά την πτώση, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, ο πυροσβέστης υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου στον δεύτερο όροφο της κατοικίας, η οποία βρίσκεται στην οδό South Wilton Place. Το ακίνητο, πέντε υπνοδωματίων και δύο μπάνιων, αποτιμάται σε περίπου 2,3 εκατομμύρια δολάρια.

Το κτίριο ενδέχεται να λειτουργούσε και ως κορεατική εκκλησία, καθώς πινακίδα στην αυλή το αναφέρει ως «Southern California Somang Church», πρεσβυτεριανή εκκλησία με επικεφαλής τον πάστορα Τζι Τάε-τζούνγκ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο μέσα σε περίπου 20 λεπτά, ενώ δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε γειτονικές κατοικίες, σύμφωνα με το ABC7, όπως μεταδίδει η New York Post.