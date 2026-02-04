Το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου έθεσε σε αργία τους δημάρχους Πάφου και Λευκονοίκου, καθώς εμπλέκονται σε υποθέσεις σεξουαλικής και ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε, για την περίπτωση του δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, και του δημάρχου Λευκονοίκου, Πιερή Γυψιώτη, ενεργοποιήθηκε το άρθρο 113 του περί Δήμων Νόμου και τέθηκαν αυτοδικαίως σε αργία μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και την εκδίκαση των υποθέσεων.

Το sigmalive.com έγραψε ότι ο Κύπριος υπουργός Εσωτερικών θα εγκρίνει τη σχετική γνωστοποίηση για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σε έκτακτη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας.

Τι έχει συμβεί

Ο δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος ερευνάται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της συζύγου του. Η ίδια σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διέψευσε κατηγορηματικά τα περί ξυλοδαρμού της, κάνοντας λόγο για συντονισμένη πολιτική επίθεση. Ωστόσο, η έρευνα διεξάγεται με βάση ιατρικά πιστοποιητικά που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Επίσης, καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον εμπλέκουν σε υπόθεση απόπειρας βιασμού ή βιασμού άλλης γυναίκας στο παρελθόν, με την αστυνομία να διεξάγει σχετική έρευνα.

Ο δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος

Στην περίπτωση του δημάρχου Λευκονοίκου, Πιερή Γυψιώτη, η αστυνομία τον ερευνά μετά από ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βία.

Μέλη του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος τον κατηγόρησαν για περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα τόσο στο παρελθόν όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας του.