Ο διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος του Σάφολκ, Στιβ Ράιτ, προχώρησε σήμερα σε μια δραματική ομολογία-σοκ, παραδεχόμενος για πρώτη φορά ότι διέπραξε φόνο, αποδεχόμενος την ευθύνη για τη δολοφονία της 17χρονης Βικτόρια Χολ πριν από περισσότερα από 25 χρόνια. Ο 67χρονος serial killer δήλωσε ένοχος απροσδόκητα για τη δολοφονία της ανήλικης το 1999, κατά την πρώτη ημέρα της πολυαναμενόμενης δίκης του στο δικαστήριο Όλντ Μπέιλι.

Επτά χρόνια πριν σπείρει τον τρόμο στην περιοχή με τα κόκκινα φανάρια του Ίπσουιτς, δολοφονώντας πέντε εργαζόμενες στο σεξ το 2006, ο Ράιτ είχε αρπάξει τη μαθήτρια λυκείου από τον δρόμο στο Φέλιξστοου, καθώς επέστρεφε πεζή στο σπίτι της από νυχτερινό κέντρο, στις 19 Σεπτεμβρίου 1999. Σε μια κατάμεστη και σιωπηλή αίθουσα, ο Ράιτ δήλωσε επίσης ένοχος για την απόπειρα απαγωγής της Έμιλι Ντόχερτι, ηλικίας 22 ετών, μόλις 24 ώρες νωρίτερα, στην ίδια περιοχή.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ένας από τους πιο διαβόητους δολοφόνους της Βρετανίας παραδέχεται την ευθύνη για οποιοδήποτε από τα εγκλήματά του. Ο Ράιτ δεν έδειξε κανένα συναίσθημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ αρνήθηκε αρχικά να σηκωθεί όρθιος για τον δικαστή κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, όμως σηκώθηκε με δυσκολία για να εκφωνήσει τις δηλώσεις ενοχής, σε μια σύντομη εμφάνιση διάρκειας μόλις εννέα λεπτών. Στην αίθουσα επικράτησε απόλυτη σιωπή, η οποία διακόπηκε από αναστεναγμούς και κλάματα παρευρισκομένων, όταν ο Ράιτ, ο οποίος αναμένεται να καταδικαστεί την Παρασκευή, δήλωσε «ένοχος» για τη δολοφονία της Βικτόρια Χολ.

Ο Στιβ Ράιτ εκτίει ήδη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης στη φυλακή Λονγκ Λάρτιν στο Γουόρσεστερσαϊρ, για πέντε δολοφονίες. Σε μια αιματηρή περίοδο έξι εβδομάδων, ο πρώην εργαζόμενος του υπερωκεάνιου QE2 δολοφόνησε στο Ίπσουιτς τις Τζέμα Άνταμς, 25 ετών, Τάνια Νίκολ, 19 ετών, Ανέλι Άλντερτον, 24 ετών, Πόλα Κλένελ, 24 ετών, και Ανέτ Νίκολς, 29 ετών, προτού συλληφθεί από την αστυνομία λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2006, όπως αναφέρει η Daily Mail. Παρά τα συντριπτικά ιατροδικαστικά στοιχεία που τον συνέδεαν με τις σορούς των θυμάτων, οι οποίες βρέθηκαν σε σχεδόν πανομοιότυπες στάσεις, εγκαταλελειμμένες σε ρέμα και δασική περιοχή, ο Ράιτ αρνούνταν μέχρι σήμερα οποιαδήποτε ευθύνη.

Σήμερα, ωστόσο, ομολόγησε ότι δολοφόνησε τη Βικτόρια Χολ και στη συνέχεια πέταξε το σώμα της στο ίδιο ρέμα όπου βρέθηκαν αργότερα δύο από τα υπόλοιπα θύματά του. Η αιφνιδιαστική ομολογία, από την πρώτη κιόλας ημέρα μιας δίκης που αναμενόταν να διαρκέσει έναν μήνα, αναμένεται να επαναφέρει τα ερωτήματα για το αν υπήρξαν και άλλα θύματα του Ράιτ στα ενδιάμεσα χρόνια. Από την επιβολή της ποινής ισόβιας κάθειρξης το 2008, υπήρχαν ερωτήματα σχετικά με ανεξιχνίαστες υποθέσεις, ενώ ο Ράιτ είχε συνδεθεί στο παρελθόν και με υποθέσεις υψηλού προφίλ, όπως η εξαφάνιση της Σούζι Λάμπλου, με την οποία είχαν εργαστεί μαζί στο QE2.

Ο Ράιτ βρισκόταν στη λίστα υπόπτων για τη δολοφονία της Βικτόρια Χολ, όταν διαπιστώθηκε ότι το όχημά του ταίριαζε εν μέρει με πινακίδα αυτοκινήτου που είχε χρησιμοποιηθεί στην απόπειρα απαγωγής της Έμιλι Ντόχερτι μία ημέρα νωρίτερα. Ωστόσο, δεν συνελήφθη ούτε ανακρίθηκε τότε, καθώς οι αστυνομικές αρχές είχαν δαπανήσει περίπου δύο εκατομμύρια λίρες για την άσκηση δίωξης σε λάθος άτομο.

Ο τοπικός επιχειρηματίας Άντριαν Μπράντσοου είχε βρεθεί στο ίδιο νυχτερινό κέντρο με τη Βικτόρια το βράδυ της εξαφάνισής της, προτού εκείνη χαθεί επιστρέφοντας στο σπίτι της τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Σεπτεμβρίου 1999. Οι γονείς της περίμεναν να πάρει ταξί, όμως είχε ξεμείνει από χρήματα. Έτσι, η Βικτόρια και η καλύτερή της φίλη, Τζέμα Άλγκαρ, αγόρασαν πατάτες και ξεκίνησαν με τα πόδια για τη διαδρομή των δύο μιλίων από το νυχτερινό κέντρο Bandbox προς τα σπίτια τους στο Τρίμλεϊ Σεντ Μέρι. Οι δύο φίλες χώρισαν γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα, μόλις 300 μέτρα από το σπίτι της Βικτόρια. Καθώς εκείνη απομακρυνόταν, η Τζέμα άκουσε μια κραυγή, την οποία όμως θεώρησε ότι προερχόταν από κάποιο πείραγμα, ενώ και άλλοι κάτοικοι ανέφεραν αργότερα «φρικιαστικές κραυγές», τον ήχο ενός «βαριού θορύβου εξάτμισης» και ένα αυτοκίνητο που απομακρυνόταν με ταχύτητα.

Στις 8:20 το πρωί, οι γονείς της Βικτόρια σήμαναν συναγερμό όταν διαπίστωσαν ότι δεν βρισκόταν στο δωμάτιό της. Πέντε ημέρες αργότερα, το σώμα της εντοπίστηκε από περιπατητή με σκύλο σε χαντάκι, 25 μίλια μακριά, στο Κρίτινγκ Σεντ Πίτερ. Όπως και δύο από τα μετέπειτα θύματα του Ράιτ, η έφηβη βρέθηκε γυμνή μέσα σε ρέμα, ενώ η νεκροψία έδειξε ότι είχε πεθάνει από ασφυξία, χωρίς να έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.

Οι έρευνες των Aρχών επικεντρώθηκαν στον Άντριαν Μπράντσοου, μετά από μαρτυρίες κατοίκων που ανέφεραν ότι η Porsche του είχε θορυβώδη εξάτμιση. Ο 27χρονος τότε ιδιοκτήτης τοπικής εφημερίδας είχε βρεθεί στο ίδιο νυχτερινό κέντρο και επέστρεψε σπίτι του με ταξί μαζί με φίλους, αποβιβαζόμενος στις 2:30 τα ξημερώματα κοντά στον κυκλικό κόμβο όπου εθεάθη για τελευταία φορά η Βικτόρια. Συνελήφθη τον Μάιο του 2000 και κατηγορήθηκε μήνες αργότερα, όταν ιατροδικαστές εντόπισαν δέκα κόκκους λάσπης στο πεντάλ γκαζιού της Porsche 944 του 1982, τους οποίους ο κορυφαίος ειδικός εδαφών της Βρετανίας, καθηγητής Κένεθ Πάι, χαρακτήρισε «εντυπωσιακά» παρόμοιους με το έδαφος του σημείου όπου βρέθηκε η σορός. Ωστόσο, οι ένορκοι τον αθώωσαν μέσα σε μόλις 90 λεπτά, όταν γεωλόγος κατέθεσε ότι το δείγμα θα μπορούσε να προέρχεται από οπουδήποτε στην Ανατολική Αγγλία.

Το 2019, αστυνομικοί που ασχολούνται με ανεξιχνίαστες υποθέσεις επανεξέτασαν την έρευνα, δημοσιοποιώντας υλικό από κάμερα ασφαλείας που είχε καταγράψει έναν άνδρα κοντά στο σημείο όπου είχε απορριφθεί το σώμα της Βικτόρια. Οι Aρχές είχαν τοποθετήσει κρυφή κάμερα, ελπίζοντας ότι ο δράστης θα επέστρεφε. Το θολό βίντεο έδειχνε έναν άνδρα με λευκό βαν να επιστρέφει στο σημείο τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατό της και να αποχωρεί στις 12:34 το μεσημέρι της 7ης Οκτωβρίου 1999. Τότε, η αστυνομία του Σάφολκ δεν κατάφερε να τον ταυτοποιήσει, ωστόσο μετά από έκκληση στην εκπομπή Crimewatch, πολίτης ανέφερε ότι ο Ράιτ διέθετε παρόμοιο όχημα και ότι ο άνδρας έμοιαζε στο προφίλ, την ηλικία και το ύψος του.

Τον Ιούλιο του 2021, ο Στιβ Ράιτ συνελήφθη εντός της φυλακής και ανακρίθηκε, ενώ το 2024 του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, όταν νέες ιατροδικαστικές τεχνικές αποκάλυψαν για πρώτη φορά σύνδεση με τη δολοφονία της Βικτόρια Χολ. Την περίοδο του εγκλήματος, ο Ράιτ δεν βρισκόταν στη βάση δεδομένων της αστυνομίας, με το DNA του να καταχωρίζεται δύο χρόνια αργότερα, όταν καταδικάστηκε για κλοπή από μπαρ.

Σήμερα, δήλωσε ένοχος για την απαγωγή και τη δολοφονία της Βικτόρια Χολ «με χρήση βίας ή απάτης, λαμβάνοντας ή μεταφέροντας τη Βικτόρια Χολ παρά τη θέλησή της», ενώ παραδέχθηκε και την απόπειρα απαγωγής της Έμιλι Ντόχερτι στις 18 Σεπτεμβρίου 1999, ενεργώντας «παράνομα και με χρήση βίας ή απάτης, επιχειρώντας να την πάρει ή να τη μεταφέρει παρά τη θέλησή της».