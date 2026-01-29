Με το στόμα ανοιχτό έμειναν όσοι παρακολούθησαν το δελτίο καιρού το βράδυ της Τετάρτης στο BBC. Μια εντυπωσιακή γυναίκα, αλλά μέχρι πρότινος άγνωστη στο ευρύ κοινό, παρουσιάστρια καιρού, κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα, όχι μόνο για την πρόγνωση, αλλά και για μια λεπτομέρεια στην εμφάνισή της που άναψε «φωτιές» στα social media.

Η παρουσιάστρια καιρού, Λίζι Ριτσίνι, εμφανίστηκε στο Six O’Clock News και μια λεπτομέρεια στην εμφάνισή της ήταν αρκετή για να προκαλέσει «αναστάτωση», όταν ξεπρόβαλαν οι μαύρες δαντελένιες κάλτσες που φορούσε στον «αέρα».

Η 49χρονη παρουσίαζε την πρόγνωση του καιρού φορώντας ένα στενό τζιν φόρεμα με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος, συνδυασμένο με εντυπωσιακές μπεζ γόβες με τρουκς. Ωστόσο, οι μαύρες ζαρτιέρες που φορούσε δεν πέρασαν απαρατήρητες.

«Χρειάστηκε να πάρουμε μια ανάσα για να συνέλθουμε», αστειεύτηκε ένας χρήστης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, σύμφωνα με την Daily Mail, ενώ άλλος σχολίασε πως δεν είχε «ξαναδεί ποτέ ζαρτιέρες στο BBC». Ένας τρίτος πρόσθεσε: «Σίγουρα η Λίζι φωτίζει τον μουντό καιρό».

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της θρυλικής παρουσιάστριας καιρού του BBC, Κάρολ Κέρκγουντ, ότι θα αποχωρήσει από το κανάλι τον Απρίλιο, έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας. Η 63χρονη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν ανακοίνωσε την απόφασή της στο «BBC Breakfast», αμέσως μετά το δελτίο καιρού που αφορούσε μια καταιγίδα με το όνομα «Chandra».

Όπως είχε πει συγκινημένη: «Πρόκειται να φύγω και μου είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να το πω, γιατί αγαπώ τη δουλειά μου. Αλλά είναι για καλό. Δεν θέλω να έρχομαι με το πι και να λέω “δεν μπορώ πια να φτάσω τα Βόρεια Νησιά!”». Η Κάρολ Κέρκγουντ, που κατάγεται από το Μόραρ στη δυτική ακτή της Σκωτίας κοντά στο νησί Σκάι, έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να περνά περισσότερο χρόνο με τον σύζυγό της, αστυνομικό Στιβ Ράνταλ, με τον οποίο παντρεύτηκαν στα τέλη του 2023.