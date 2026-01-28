Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χάκαν Φιντάν πραγματοποίησε τηλεφωνική συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, λίγη ώρα αφ’ ότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με την αρμάδα που κατευθύνεται στον Περσικό Κόλπο.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, αξιολογήθηκαν οι προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων στο πλαίσιο των τελευταίων εξελίξεων στην περιοχή, αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Τουρκία αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ξένη επέμβαση ή επίθεση κατά του Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν προέτρεψε την Τετάρτη τις ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν τις διαφωνίες τους με το Ιράν βήμα προς βήμα και όχι μέσω μιας συνολικής συμφωνίας, λέγοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση θα βοηθούσε να αποφευχθεί η ταπείνωση των ιρανικών αξιωματούχων και προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να διεξαγάγει συνομιλίες για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει μια «αρμάδα» που κατευθύνεται προς το Ιράν, αλλά ελπίζει ότι δεν θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει, καθώς επανέλαβε τις προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη να μην σκοτώνει διαδηλωτές και να μην ξαναρχίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Μιλώντας στο Al-Jazeera, ο Φιντάν επανέλαβε ότι η Τουρκία αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ξένη επέμβαση ή επίθεση κατά του Ιράν, λέγοντας ότι θα ήταν «λάθος να ξεκινήσει ξανά ο πόλεμος».

«Η συμβουλή μου προς τους Αμερικανούς φίλους: κλείστε τα αρχεία ένα προς ένα με τους Ιρανούς. Ξεκινήστε με το πυρηνικό, κλείστε το, μετά το άλλο, μετά το άλλο», είπε ο Φιντάν.

«Αν τα βάλετε όλα μαζί, θα είναι πολύ δύσκολο για τους Ιρανούς φίλους μας να το χωνέψουν», είπε. «Μερικές φορές μπορεί να φαίνεται ταπεινωτικό για αυτούς. Θα είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσουν όχι μόνο στους εαυτούς τους, αλλά και στην ηγεσία».

Τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ χτύπησαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν εν μέσω ενταμένων περιφερειακών εντάσεων με το Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα. Οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, έχει ειρηνικούς σκοπούς, έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με το Ιράν, δήλωσε ότι επικοινώνησε τόσο με αξιωματούχους των ΗΠΑ όσο και με αξιωματούχους του Ιράν.

Η Άγκυρα δήλωσε ότι η Τεχεράνη πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χειριστεί μόνη της τα εσωτερικά της ζητήματα, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αποσταθεροποίηση θα ξεπερνούσε την ικανότητα της περιοχής να τη διαχειριστεί αυτή τη στιγμή.

Ο Φιντάν δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να επιδιώκει να επιτεθεί στο Ιράν.