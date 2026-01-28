Νεαρή ακτιβίστρια διέψευσε δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, καταγγέλλοντας τη διασπορά ψευδών πληροφοριών και την ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Νόια Τσιόν, Ισραηλινή ακτιβίστρια, δήλωσε ότι σοκαρίστηκε όταν είδε τη φωτογραφία της να προβάλλεται από το τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 του Ισραήλ, το οποίο την παρουσίαζε ως μία από τα φερόμενα θύματα των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Το Channel 12 μετέδωσε ότι τέσσερις Ιρανοί εβραϊκής καταγωγής σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που ξέσπασαν λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών στη χώρα, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, λόγω δυσκολιών στην επιβεβαίωση πληροφοριών εξαιτίας διακοπών στο διαδίκτυο.

Μετά τη μετάδοση του ρεπορτάζ, αρκετά ισραηλινά μέσα και δημοσιογράφοι αναπαρήγαγαν τον ισχυρισμό, ενώ ορισμένοι έκαναν λόγο για αύξηση των φερόμενων εβραϊκών θυμάτων σε πέντε.

Το Channel 14, μέσο προσκείμενο στη δεξιά πτέρυγα του Ισραήλ και στον πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετέδωσε ότι 36.000 διαδηλωτές σκοτώθηκαν σε όλη τη χώρα.

Η Τσιόν διέψευσε δημόσια τις αναφορές σε βίντεο που ανήρτησε η ίδια στο TikTok, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στο σπίτι της και δεν έχει καμία σχέση με τα γεγονότα στο Ιράν. «Είμαι στο σπίτι και ετοιμάζομαι να φύγω για προπόνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα ισραηλινά μέσα που αναπαρήγαγαν την είδηση δεν προχώρησαν σε δημόσια συγγνώμη για το συμβάν. Το Channel 12 ανέφερε εκ των υστέρων ότι εικόνες φερόμενων εβραϊκών θυμάτων είχαν κυκλοφορήσει ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διεθνώς.

Η ίδια η Τσιόν δήλωσε στο Channel 12 ότι δεν έχει συγγενείς ή γνωστούς στο Ιράν, ενώ το βίντεό της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ, με χρήστες των κοινωνικών δικτύων να ζητούν νομικές ενέργειες κατά των μέσων που δημοσίευσαν τις ψευδείς πληροφορίες, σύμφωνα με το middleeastmonitor.com.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου 2025, με αφορμή τη ραγδαία υποτίμηση του εθνικού νομίσματος και την επιδείνωση της οικονομικής κρίσης και επεκτάθηκαν από την Τεχεράνη σε πολλές πόλεις της χώρας. Ελλείψει επίσημου απολογισμού, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κρατικοί φορείς δίνουν διαφορετικά στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων.