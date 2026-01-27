Συναγερμός σήμανε στις φυλακές Κασσαβέτειας στη Μαγνησία, μετά την επιβεβαίωση ενεργών κρουσμάτων φυματίωσης σε ανήλικο κρατούμενο από το Σουδάν και έναν ενήλικα, οδηγώντας σε νοσηλεία, απομονώσεις και ελέγχους (Mantoux).

Ο συνωστισμός (113% πληρότητα) και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των φυλακισμένων προκάλεσαν ανησυχία για τη δημόσια υγεία, αλλά το υπουργείο Υγείας, η 5η ΥΠΕ και το υπουργείο Δικαιοσύνης κράτησαν κρυφή την εμφάνιση της ασθένειας, χωρίς να εκδοθεί καμία ανακοίνωση για τους χειρισμούς τους.

Η ιχνηλάτηση σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες έχει ολοκληρωθεί σε 124 άτομα, που αποτελούσαν επαφές των ασθενών και 34 κρατούμενοι βρέθηκαν θετικοί στο Mantoux, όπως επίσης και ένας φύλακας.

Οι θετικές εξετάσεις Mantoux αποτελούν σήμα κινδύνου, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το άτομο πάσχει από ενεργό φυματίωση. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, όπως αναφέρει το gegonota.news, λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχει ιστορικό επαφής με ασθενή με μεταδοτική μορφή φυματίωσης και η θετική εξέταση Mantoux μπορεί να σημαίνει μόλυνση από το μυκοβακτηρίδιο ή ακόμη και ενεργό νόσο. Σε κάθε περίπτωση, η δερμοαντίδραση Mantoux αξιολογείται σε συνάρτηση με το ιστορικό και την παρουσία ή όχι συμπτωμάτων.

Σημειώνεται πως μια θετική δερμοαντίδραση Mantoux μπορεί να σημαίνει και προηγούμενη μόλυνση με το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης.

Όσοι στην Κασσαβέτεια βρέθηκαν θετικοί στο Mantoux θα υποβληθούν σε ακτινογραφία θώρακος, είτε στο νοσοκομείο του Βόλου είτε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού.