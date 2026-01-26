Το Ισραήλ ανέκτησε τη σορό του τελευταίου ομήρου που κρατούνταν στη Γάζα, ανέφερε σήμερα ο στρατός, εκπλήρωση ενός όρου-κλειδί της αρχικής φάσης του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η σορός του αστυνομικού Ραν Γκβίλι ταυτοποιήθηκε και θα επιστραφεί για ταφή, ανέφερε ο στρατός σε μια ανακοίνωση.

Το Ισραήλ έχει πει ότι θα ξανανοίξει το συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο, την κύρια πύλη του θύλακα της Γάζας με τον κόσμο, μόλις η σορός του Γκβίλι επιστραφούν ή η επιχειρήση ανεύρεσης της σορού του ολοκληρωθεί.

Ο Γκβίλι κρατούνταν στη Γάζα αφότου σκοτώθηκε στο κιμπούτς Αλούμιν στη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Χαμάς και το Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο υπό πίεση από περιφερειακές δυνάμεις και τον Τραμπ, που αποκάλεσε τη συμφωνία ένα πρώτο βήμα προς μια «ισχυρή, ανθεκτική και παντοτινή ειρήνη».