Σφοδρή κακοκαιρία στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει διακοπή της ηλεκτροδότησης σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, σύμφωνα με τον ιστότοπο poweroutage.us που καταγράφει αυτές τις διακοπές.

Οι πολιτείες Μισισίπι, Λουιζιάνα και Τέξας είναι μεταξύ αυτών που έχουν πληγεί περισσότερο, ενώ σε όλη τη χώρα περισσότερα από 315.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο αυτό.

Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας μιας από τις χειρότερες χειμερινές καταιγίδες που έχουν πλήξει τη χώρα εδώ και χρόνια.

Winter Storm Fern is transforming communities that rarely see winter weather like this across Texas, Oklahoma and Arkansas, dropping temperatures 20 to 30 degrees below normal and turning freezing rain into several inches of snow — more than they'd typically see in an entire… pic.twitter.com/KXBpmzhCYg — The Weather Channel (@weatherchannel) January 24, 2026

Το Σαββατοκύριακο η καταιγίδα αναμενόταν ότι θα εκτείνεται σε μήκος περίπου 3.000 χιλιομέτρων, από το Νέο Μεξικό στα νοτιοδυτικά μέχρι το Μέιν στα βορειοανατολικά.

Σήμερα αναμένεται να πλήξει τη Νέα Υόρκη, ενώ πολυάριθμες πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας ακυρώθηκαν επίσης χιλιάδες πτήσεις στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος για τους ταξιδιώτες.

Σε πολλά σούπερ μάρκετ άδειασαν τα ράφια μετά τις προβλέψεις της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (NWS) που έκανε λόγο για σφοδρές χιονοπτώσεις και παγετό με πιθανόν «καταστροφικές» επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο.

Η χειμερινή αυτή καταιγίδα, που χαρακτηρίστηκε «ασυνήθιστα εκτεταμένη και παρατεταμένη» από την NWS, προκλήθηκε καθώς πολύ ψυχρές μάζες ήρθαν από τον Καναδά.