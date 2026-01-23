Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ αποχώρησε σήμερα από το αξίωμά του, αφού το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας έκανε δεκτή την παραίτησή του, εν μέσω εικασιών ότι σχεδιάζει να ιδρύσει δικό του πολιτικό κόμμα για να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Σε μια σύντομη τελετή ο Ράντεφ, 62 ετών, η θητεία του οποίου θα έληγε κανονικά σε έναν χρόνο, παρέδωσε τα καθήκοντά του στην αντιπρόεδρο Ιλιάνα Γιότοβα, η οποία γίνεται έτσι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλγαρίας.

«Η σημερινή ήταν η τελευταία μου ημέρα ως πρόεδρος αλλά η πρώτη ως πολίτης που πιστεύει (…) ότι με από κοινού προσπάθειες μπορούμε να αλλάξουμε τη Βουλγαρία, να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, να επιταχύνουμε την οικονομική ανάπτυξη», είπε ο Ράντεφ στους δημοσιογράφους μετά την τελετή.

Δεκάδες υποστηρικτές του είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο της προεδρίας, κάποιοι κρατώντας σημαίες της χώρας.

Ο Ράντεφ, πρώην αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι ο δημοφιλέστερος πολιτικός στη Βουλγαρία, δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει τις προθέσεις του, εάν δηλαδή σκοπεύει να ιδρύσει κόμμα. «Θέλω να σας πω, όταν ρωτάτε για τις επερχόμενες (βουλευτικές) εκλογές: Δεν μπορούν να σταματήσουν το κύμα, είμαστε πολλοί, είμαστε μαζί, έχουμε κοινό αγώνα», είπε σήμερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Επαφίεται πλέον στη Γιότοβα να διορίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση και να ορίσει την ημερομηνία για τις βουλευτικές εκλογές, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του Ρόσεν Ζελιάζκοφ τον Δεκέμβριο, λόγω των μαζικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς και των σχεδιαζόμενων αυξήσεων των φόρων.