Μία ώρα κράτησε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι σύντομα θα υπάρξει συμφωνία για την Ουκρανία.

Ο Τραμπ σε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα, ανέφερε πως η σύγκρουση «νόμιζα ότι θα ήταν εύκολη», αλλά «αποδείχθηκε πιθανόν η πιο δύσκολη». Ωστόσο, είπε ότι «έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» και «έχουμε διευθετήσει οκτώ πολέμους», εκτιμώντας πως «έρχεται σύντομα άλλος ένας».

Υπενθυμίζεται, ότι αργότερα μέσα στην ημέρα οι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.