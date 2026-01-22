Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, παρέστη στα εγκαίνια ενός θερέτρου ιαματικών πηγών στη βορειοανατολική επαρχία της χώρας, χαρακτηρίζοντάς το ως μια «υπέροχη» κατασκήνωση διακοπών για τον λαό, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη.

Η τελετή για το άνοιγμα της «Κατασκήνωσης Διακοπών των Εργαζομένων Onpho» πραγματοποιήθηκε χθες, σύμφωνα με το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας (KCNA). Το θέρετρο Onpho, που βρίσκεται στην επαρχία North Hamyong, είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα με ιαματικές πηγές στη Βόρεια Κορέα.

Τον Ιούλιο του 2018, ο Κιμ Γιονγκ Ουν έδωσε εντολή για την ανακαίνιση του ξενώνα, αφού προηγουμένως άσκησε σκληρή κριτική για την κακή διαχείριση και τις άσχημες συνθήκες υγιεινής της κατασκήνωσης.

Αφού περιηγήθηκε στο ανακατασκευασμένο θέρετρο, ο Κιμ εκτίμησε ότι όλα τα τμήματα της κατασκήνωσης είναι διαρρυθμισμένα με ισορροπημένο τρόπο και ότι τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία εναρμονίζονται πλήρως με το γύρω περιβάλλον, σύμφωνα με το KCNA. Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έδωσε εντολή στους υπεύθυνους του θερέτρου να ολοκληρώσουν τις προετοιμασίες, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του τον Φεβρουάριο.

Η επιθεώρηση του Κιμ φαίνεται, σύμφωνα με την ιστοσελίδα koreajoongangdaily, να έχει στόχο τη σύσφιξη της πειθαρχίας των στελεχών του κόμματος και της κυβέρνησης, ενόψει ενός σημαντικού κομματικού συνεδρίου που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Κιμ απέπεμψε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Γιανγκ Σουνγκ-χο, λόγω της ανευθυνότητάς του αναφορικά με ένα έργο εκσυγχρονισμού ενός εργοστασίου μηχανημάτων, σε μια σπάνια δημόσια καθαίρεση αξιωματούχου.