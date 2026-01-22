Στο τελευταίο πρωτοσέλιδο του Economist πρωταγωνιστεί ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις του για τη Γροιλανδία στο Νταβός.

Σε μια ψεύτικη εικόνα που κεντρίζει τα βλέμματα, ο Τραμπ εμφανίζεται σε κόκκινο φόντο, γυμνός από τη μέση και πάνω και καθισμένος πάνω σε μια πολική αρκούδα, το εμβληματικό ζώο της Αρκτικής. Το περιοδικό συνδέει ευθέως το σκίτσο με τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μαζί με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Η συμφωνία προβλέπει συνεργασία ΗΠΑ και Ευρωπαίων συμμάχων τόσο στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» όσο και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία θα ισχύει «για πάντα» και θα καλύπτει όχι μόνο τη Γροιλανδία, αλλά και ολόκληρη την Αρκτική.

Το πρωτοσέλιδο του Economist φαίνεται να σχολιάζει με σατιρικό τρόπο το πώς ο Αμερικανός πρόεδρος χειρίζεται τις γεωπολιτικές συμφωνίες, συνδυάζοντας την εικόνα ισχύος με υπερβολή και χιούμορ.