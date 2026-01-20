Λίγες ώρες μετά την επιστροφή τους από την Ελλάδα στην Ισπανία, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια βρέθηκαν στην Αδαμούθ της Κόρδοβα, προκειμένου να ενημερωθούν από πρώτο χέρι για τις εξελίξεις που ακολούθησαν το σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου.

Το βασιλικό ζεύγος επισκέφθηκε το Προκεχωρημένο Κέντρο Επιχειρήσεων της περιοχής, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους των σωστικών δυνάμεων που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους, εξέφρασαν την εκτίμησή τους για την προσπάθεια και την αυταπάρνηση όσων βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη στάση των κατοίκων της περιοχής, με τον Φελίπε και τη Λετίθια να έρχονται σε άμεση επαφή με πολίτες και εθελοντές που συνέβαλαν στην παροχή πρώτων βοηθειών στα θύματα τις πρώτες κρίσιμες ώρες μετά το δυστύχημα.

Στη συνέχεια, οι Βασιλείς μετέβησαν στο Δημοτικό Κέντρο Poniente Sur της Κόρδοβα, όπου συγγενείς και φίλοι των θυμάτων λαμβάνουν ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη. Εκεί, στάθηκαν στο πλευρό όσων βιώνουν τις συνέπειες της τραγωδίας, σε μια προσπάθεια να μεταφέρουν μήνυμα συμπαράστασης.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Reina Sofía, με το βασιλικό ζεύγος να συναντά υγειονομικούς και να εκφράζει τις ευχαριστίες του για το έργο τους. Παράλληλα, ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες που νοσηλεύονται, υπογραμμίζοντας ότι η σκέψη τους βρίσκεται κοντά σε όλους όσοι επλήγησαν από το δυστύχημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασιλιάς Φελίπε και η οικογένειά του είχαν επιστρέψει μόλις την προηγούμενη ημέρα από την Ελλάδα, όπου είχαν παραστεί στην κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, πριν ξεκινήσουν εκ νέου τις επίσημες υποχρεώσεις τους στην Ισπανία.