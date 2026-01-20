Με γυαλιά τύπου «Aviator» συναντάται με διάφορους πολιτικούς ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στο Νταβός.

Ο Μακρόν εμφανίστηκε πριν μερικές ημέρες με πρησμένο και κοκκινισμένο μάτι στην ομιλία του προς τις Ένοπλες Δυνάμεις της Γαλλίας. «Σας ζητώ συγγνώμη για την άσχημη εμφάνιση του ματιού μου» είχε πει στην αρχή της ομιλίας του. «Φυσικά, είναι κάτι εντελώς ακίνδυνο».

Les images d'Emmanuel Macron à son arrivée à Davos pic.twitter.com/lYqz5cwxh9 — BFM (@BFMTV) January 20, 2026

Ο Εμανουέλ Μακρόν κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου επίσης εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου, υποστήριξε ότι είναι πλέον σαφές πως η διεθνής κοινότητα εισέρχεται σε μια φάση «αστάθειας και ανισορροπίας», τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και από οικονομικής σκοπιάς.