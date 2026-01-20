Ο διάσημος αρχαιολόγος Δρ. Ζάχι Χαουάς πιστεύει ότι είναι κοντά στην ανακάλυψη του χαμένου τάφου της Αιγύπτιας Βασίλισσας Νεφερτίτης. Ο Χαουάς είναι Αιγυπτιολόγος και πρώην Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων. Ο 78χρονος αρχαιολόγος, στο αφιερωματικό ντοκιμαντέρ «Ο Άνθρωπος με το Καπέλο», έκανε την τολμηρή πρόβλεψη ότι θα κάνει την ιστορική ανακάλυψη του τάφου της Νεφερτίτης πριν από τη συνταξιοδότησή του.

«Αν έκανα αυτή την ανακάλυψη, θα είχα τη χαρά να τελειώσω την καριέρα μου με την πιο σημαντική ανακάλυψη της πιο σημαντικής βασίλισσας της Αιγύπτου – της Βασίλισσας Νεφερτίτης», είπε στο νέο ντοκιμαντέρ για την καριέρα του. Η ανακάλυψη του τάφου της Βασίλισσας Νεφερτίτης θα αποτελούσε απόδειξη για το εάν ο Χαουάς έχει δίκιο στην πρόβλεψη ότι ανέλαβε τη θέση του συζύγου της, του Φαραώ Ακενατόν, μετά τον θάνατό του το 1336 π.Χ.

Η Νεφερτίτη έχει ιστορικά απεικονιστεί με τρόπους που μόνο ένας Φαραώ θα απεικονιζόταν, όπως το να χτυπάει έναν εχθρό. Ωστόσο, κανείς δεν έχει βρει αξιόπιστα στοιχεία για την τοποθεσία του τάφου της κι έτσι ο ιστορικός της ρόλος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αρχαίας αιγυπτιακής ιστορίας. Ο Χαουάς έκανε πρόσφατα ανασκαφές με την ομάδα του στην ανατολική Κοιλάδα των Βασιλέων, κοντά στο σημείο όπου θάφτηκε η Χατσεπσούτ, μια ισχυρή γυναίκα Φαραώ που κυβέρνησε μεταξύ 1479 και 1458 π.Χ. Παρά την έλλειψη απτών αποδεικτικών στοιχείων, ο πρωταγωνιστής του “Chasing Mummies” έχει την έντονη αίσθηση ότι η βασίλισσα θα μπορούσε να είναι θαμμένη εκεί.

Ο αρχαιολόγος Δρ. Ζάχι Χαουάς

«Υπάρχει μια περιοχή τώρα στην οποία εργαζόμαστε στην ανατολική κοιλάδα, κοντά στον τάφο της βασίλισσας Χατσεπσούτ», δήλωσε ο Χαουάς. «Ελπίζω ότι αυτός θα μπορούσε να είναι ο τάφος της βασίλισσας Νεφερτίτης… αυτή η ανακάλυψη θα μπορούσε να γίνει σύντομα”, είπε.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, ο Χαουάς κάνει ανασκαφές στην περιοχή εδώ και χρόνια, ανακαλύπτοντας κυρίως δύο τάφους, τους KV 65 και KV 66. Η ανασκαφή θα μπορούσε να βοηθήσει στη δημιουργία ενός κρίσιμου χάρτη της περιοχής και στον προσδιορισμό της πιθανής τοποθεσίας του τάφου της Νεφερτίτη.