Η μητέρα μιας έφηβης που φέρεται να δολοφονήθηκε από καταδικασμένο κατά συρροή δολοφόνο έφυγε από τη ζωή λίγο πριν η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο, όπως έγινε γνωστό. Η Λορίντα Χολ πέθανε ειρηνικά στο νοσοκομείο, έχοντας περιμένει περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα για να μάθει ποιος σκότωσε την κόρη της, Βικτόρια.

Η Βικτόρια Χολ ήταν μόλις 17 ετών όταν εξαφανίστηκε τα ξημερώματα της 19ης Σεπτεμβρίου 1999, επιστρέφοντας στο σπίτι της μετά από έξοδο σε νυχτερινό κέντρο στο Φίλιξστοου της κομητείας Σάφολκ. Το γυμνό σώμα της εντοπίστηκε πέντε ημέρες αργότερα σε πλημμυρισμένο χαντάκι, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Για την απαγωγή και τη δολοφονία της 17χρονης έχει κατηγορηθεί ο Στιβ Ράιτ, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. Οι κατηγορίες αφορούν γεγονότα που φέρονται να συνέβησαν επτά χρόνια πριν από τη δολοφονική του δράση στο Ίπσουιτς. Ο Ράιτ, σήμερα 67 ετών, έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, καθώς και την κατηγορία της απόπειρας απαγωγής άλλης γυναίκας στο Φίλιξστοου την ημέρα πριν εξαφανιστεί η Βικτόρια.

Η δίκη του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 2 Φεβρουαρίου στο Ολντ Μπέιλι στο Λονδίνο και αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες.

Η Λορίντα Χολ, η οποία ήταν 70 ετών, πέθανε τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με αγγελία θανάτου που δημοσίευσε η οικογένειά της, ενώ η κηδεία της πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Κρεματόριο Seven Hills. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στο νοσοκομείο του Ίπσουιτς την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 70 ετών. Αγαπημένη σύζυγος του Γκράχαμ, μητέρα του Στίβεν και της Βικτόρια και γιαγιά των Μαξ και Ίμοτζεν. Η Λορίντα θα λείψει πολύ σε όλη την οικογένεια και τους φίλους της».

Την περασμένη Τετάρτη, ο δικαστής Μπενάθαν αποφάσισε ότι οι ένορκοι μπορούν να ενημερωθούν για τα προηγούμενα εγκλήματα του Στιβ Ράιτ κατά τη διάρκεια της δίκης του. Ο Ράιτ είχε καταδικαστεί το 2008 για τις δολοφονίες των Τζέμα Άνταμς, Τάνια Νίκολ, Ανέλι Άλντερτον, Πόλα Κλένελ και Ανέτ Νίκολ. Τα σώματα των θυμάτων του είχαν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία γύρω από το Ίπσουιτς την περίοδο από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2006.

Το έγκλημα

Η Βικτόρια, που καταγόταν από το Τρίμλεϊ Σεντ Μέρι, έφυγε από το σπίτι της το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου 1999 για να διασκεδάσει με φίλη της στο νυχτερινό κέντρο Bandbox στο Φίλιξστοου. Οι δύο κοπέλες αποχώρησαν από το κλαμπ περίπου στη 1 τα ξημερώματα και χώρισαν γύρω στις 2.20 π.μ., λίγα μέτρα από το σπίτι της Βικτόρια. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδαν ζωντανή.

Οι γονείς της διαπίστωσαν το πρωί ότι η κόρη τους δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Πέντε ημέρες αργότερα, το σώμα της βρέθηκε στο Κρίτινγκ Σεντ Πίτερ, περίπου 25 μίλια από το σημείο όπου είχε θεαθεί τελευταία φορά. Κανένα από τα ρούχα ή τα προσωπικά της αντικείμενα δεν βρέθηκε ποτέ.

Μιλώντας το 2019 για τη μακρόχρονη αναμονή απονομής δικαιοσύνης στην υπόθεση της κόρης του, ο πατέρας της, Γκράχαμ Χολ, είχε δηλώσει: «Είναι 20 χρόνια, είναι πολύς καιρός, αλλά υπάρχει ακόμη ελπίδα».

Κατά τη διάρκεια προηγούμενης ακροαματικής διαδικασίας τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Στιβ Ράιτ αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι «παράνομα και με τη χρήση βίας ή απάτης απήγαγε ή μετέφερε τη Βικτόρια Χολ παρά τη θέλησή της». Δήλωσε επίσης αθώος για τη δολοφονία της Βικτόρια στις 19 Σεπτεμβρίου 1999, καθώς και για την απόπειρα απαγωγής της δεύτερης γυναίκας.