Κλειστό ήταν σήμερα το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι για τρίτη φορά από τα μέσα Δεκεμβρίου όταν ξεκίνησε κινητοποίηση των εργαζομένων με αίτημα καλύτερες συνθήκες εργασίας, έγινε γνωστό στο AFP από το μουσείο και συνδικάτα.

«Το μουσείο δεν ανοίγει σήμερα», δήλωσε μια εκπρόσωπος του μουσείου.

Προηγουμένως περίπου 300 εργαζόμενοι που μετείχαν το πρωί σε γενική συνέλευση είχαν ψηφίσει, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, υπέρ της επανάληψης των απεργιακών κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν στις 15 Δεκεμβρίου, δήλωσαν παράλληλα οι εκπρόσωποι της διασυνδικαλιστικής επιτροπής (CFDT, CGT, SUD).

Παρά τις συλλήψεις για τη θεαματική ληστεία στις 19 Οκτωβρίου 2025, τα αυτοκρατορικά κοσμήματα αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων παραμένουν άφαντα.

«Οι ανακρίσεις δεν έχουν αποφέρει νέα στοιχεία», δήλωσε η γενική εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σχεδόν τρεις μήνες μετά τη ληστεία μέρα μεσημέρι από το παγκοσμίου φήμης μουσείο.