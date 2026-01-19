Η γροιλανδική ομοσπονδία ελκηθροδρομίας σκύλων KNQK ανακοίνωσε ότι η πρόσκληση, που έγινε εν αγνοία της στον ειδικό απεσταλμένο για τη Γροιλανδία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να παρακολουθήσει αγώνα στο νησί της Αρκτικής τον Μάρτιο, ακυρώθηκε. Η κίνηση αυτή αντανακλά το τεταμένο κλίμα στις σχέσεις μεταξύ της τοπικής κοινωνίας της Αρκτικής και της Ουάσινγκτον.

Την περασμένη εβδομάδα, το γροιλανδικό δίκτυο KNR μετέδωσε ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζεφ Λάντρι προσεκλήθη από γροιλανδικό ιδιωτικό τουριστικό γραφείο στον εθνικό αγώνα έλκηθροδρομίας σκύλων τον Μάρτιο, πρόσκληση την οποία η ομοσπονδία χαρακτήρισε «εντελώς ανάρμοστη».

«Η KNQK ενημερώθηκε ότι η τουριστική επιχείρηση, που είχε προσκαλέσει τον Αμερικανό κυβερνήτη Τζεφ Λάντρι, ακύρωσε μονομερώς την πρόσκλησή της», ανέφερε η ομοσπονδία σε ανάρτησή της στο Facebook στη διάρκεια της περασμένης νύχτας.

«Αυτό είναι καθησυχαστικό», πρόσθεσε.

Η υπόθεση αυτή βλέπει το φως της δημοσιότητας καθώς αυξάνονται οι εντάσεις γύρω από την τύχη της Γροιλανδίας, αυτόνομου εδάφους της Δανίας το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να τεθεί υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Η ομοσπονδία υπενθύμισε τι είχε συμβεί με τη μετακίνηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και της συζύγου του στη Γροιλανδία πέρυσι.

Χωρίς επίσημη πρόσκληση, η Ούσα Βανς προέβλεπε να παρευρεθεί σε αυτόν τον ετήσιο αγώνα έλκηθροδρομίας σκύλων, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες στη Δανία, η οποία έκρινε πως πρόκειται για «απαράδεκτη πίεση».

Η αμερικανική αντιπροσωπεία άλλαξε εντέλει το πρόγραμμά της, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ και ο Τζέι Ντι και η Ούσα Βανς μετέβησαν στη διαστημική βάση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Πίτουφικ, στη βορειοδυτική Γροιλανδία.