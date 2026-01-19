Σε μια συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2026 φαίνεται να πλησιάζει η Γαλλία, αφού η κυβέρνηση της χώρας παρουσίασε μια πρόταση που περιλαμβάνει παραχωρήσεις προς τα περισσότερα πολιτικά κόμματα, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ημερήσια εφημερίδα Le Parisien ο βουλευτής των σοσιαλιστών, Μπορίς Βαλό.

Η κυβέρνηση του προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, δεν διαθέτει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2026 στο κατακερματισμένο νομοθετικό σώμα παρατείνονται εδώ και μήνες, αναγκάζοντας στο μεταξύ την υιοθέτηση ενός μεταβατικού προϋπολογισμού για να παραμείνει η χώρα σε λειτουργία.

Στην προσπάθειά του να κερδίσει τη στήριξη των σοσιαλιστών χωρίς να αποξενώσει τους συντηρητικούς, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν θα προχωρήσει πλέον σε περικοπή της φοροαπαλλαγής στις συντάξεις και ότι το μηνιαίο επίδομα συμπληρωματικού εισοδήματος για χαμηλόμισθους εργαζόμενους θα αυξηθεί κατά περίπου 50 ευρώ τον μήνα για 3 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Τα φθηνά γεύματα για φοιτητές στις πανεπιστημιακές λέσχες θα επεκταθούν, ενώ θα ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της προσιτής στέγασης. Για τη χρηματοδότηση αυτών των μέτρων, ένας έκτακτος εταιρικός φόρος στις μεγάλες επιχειρήσεις, ο οποίος υποτίθεται ότι θα διαρκούσε μόνο ένα έτος, θα επεκταθεί έως το 2026, αποφέροντας 8 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού μάς επιτρέπουν να φανταστούμε ότι δεν θα χρειαστεί να καταθέσουμε πρόταση μομφής», δήλωσε στη Le Parisien ο Βαλό, ο οποίος ηγείται των σοσιαλιστών στην Εθνοσυνέλευση, σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Το γραφείο του Λεκορνί ανέφερε αργά την περασμένη εβδομάδα ότι είναι αδύνατο να εγκριθεί ο προϋπολογισμός μέσω ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να παρακάμψει το νομοθετικό σώμα, είτε επικαλούμενος ειδικές συνταγματικές εξουσίες είτε εγκρίνοντας τον προϋπολογισμό με εκτελεστικό διάταγμα.

Και οι δύο επιλογές θα σήμαιναν, σύμφωνα με το Reuters, πρόταση μομφής κατά της κεντρώας κυβέρνησης, καθιστώντας τη στήριξη των σοσιαλιστών κρίσιμη για την επιβίωσή της. Ο Λεκορνί επανέλαβε την Παρασκευή ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν θα υπερβεί το 5% του ΑΕΠ και ενδεχομένως να είναι χαμηλότερο.

«Οι υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου θα συνεδριάσουν τη Δευτέρα για να συζητήσουν τις επιλογές για την προώθηση του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στο κοινοβούλιο», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Μοντ Μπρεζόν, στο Franceinfo την Κυριακή.