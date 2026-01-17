Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur προγραμματίζουν να υπογράψουν αργότερα εντός της ημέρας την ιστορική-όσο κι αμφιλεγόμενη- συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, αντικείμενο διαπραγμάτευσης για πάνω από 25 χρόνια.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα υπογράψουν τη συμφωνία στην Ασουνσιόν, πρωτεύουσα της Παραγουάης, για να γυρίσει όπως ελπίζουν η σελίδα του έπους διαπραγματεύσεων για το διατλαντικό εμπόριο.

«Πάνω από 700 εκατομμύρια άνθρωποι θα ωφεληθούν» από τη διμερή συμφωνία, διαβεβαίωσε ο κ. Κόστα, κρίνοντας πως εγγυάται «αληθινά οφέλη για τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις», θα ενισχύσει «την κυριαρχία και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ» και θα αναμορφώσει «την παγκόσμια οικονομία με βάση τις αξίες που μοιραζόμαστε».

Η ΕΕ ξεπέρασε τις διαφωνίες κάποιων χωρών μελών της, καθώς θέλει να διαφοροποιήσει τις εμπορικές σχέσεις της, εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Σκοπός είναι η οικοδόμηση «γεφυρών προς την αμοιβαία ευημερία με τους παγκόσμιους εταίρους μας», όπως το έθεσε ο κ. Κόστα.

Οι 27 και τα κράτη μέλη της Mercosur–Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη–άρχισαν διαπραγματεύσεις το 1999, που όμως περιήλθαν σε αδιέξοδο επανειλημμένα, ιδίως λόγω της εναντίωσης ευρωπαίων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ.