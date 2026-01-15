Μια μητέρα ξεσπά σε κλάματα όταν συναντά τον γιο της για πρώτη φορά μετά από 51 χρόνια και αποκαλύπτει τον οδυνηρό λόγο που τον εγκατέλειψε όταν ήταν μόλις πέντε ετών, σε επερχόμενο επεισόδιο της εκπομπής Long Lost Family, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail. Λίγο νωρίτερα σε κλάμματα ξέσπασε και ο γιος της όταν έμαθε ότι η μητέρα του είναι ζωντανή.

Ο 15ος κύκλος της αγαπημένης εκπομπής του ITV, στην οποία η Νταβίνα Μακόλ και ο Νίκι Κάμπελ προσπαθούν να επανενώσουν χαμένες οικογένειες, επιστρέφει στις οθόνες και στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας, η Νταβίνα βοηθά τον 56χρονο πωλητή αυτοκινήτων Άλαν Πάρκερ, που ζει πλέον στην κομητεία Μιθ της Ιρλανδίας, να ξαναβρεί τη μητέρα του.

Η μητέρα του Άλαν είχε φύγει πριν από δεκαετίες, αφήνοντάς τον μαζί με τον αδελφό και την αδελφή του στον πατέρα τους στο Ρέντινγκ. Μιλώντας για τη σχέση των γονιών του, ο Άλαν αναφέρει: «Ο πατέρας μου δεν ήταν πάντα εύκολος άνθρωπος. Νομίζω ότι αυτό έκανε τη σχέση τους τόσο κακή».

Θέλοντας να ακούσει τη «δική της πλευρά της ιστορίας» και να χτίσει ξανά μια σχέση μαζί της, ο Άλαν απευθύνεται στο Long Lost Family. Όπως λέει στη Νταβίνα: «Θέλω να μάθω τι έκανε τα τελευταία 51 χρόνια και αν είναι ευτυχισμένη. Αλλά δεν ξέρω καν αν η μητέρα μου είναι ακόμα στη ζωή».

Η ομάδα της εκπομπής καταφέρνει να εντοπίσει τη μητέρα του, την Άννα, μέσω ενός μακρινού συγγενή. Εκείνη αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο που έφυγε, λέγοντας ότι «η κατάσταση δεν ήταν καλή». «Δεν ήμασταν ευτυχισμένοι και έφτασε σε ένα σημείο που ένιωσα ότι ήταν πιο ασφαλές για μένα να μην είμαι εκεί», εξηγεί.

Η Άννα αναφέρει ότι μετακόμισε σε ένα μικρό δωμάτιο, ακατάλληλο για παιδιά. «Αυτό που ήλπιζα ήταν να τακτοποιηθώ και μετά να πάρω τα παιδιά. Όμως μέσα σε έναν χρόνο εκείνος είχε μετακομίσει και δεν ήξερα πού είχε πάει. Κανείς δεν μου έλεγε», λέει.

Παρότι δεν είχαν καμία επαφή για δεκαετίες και ο Άλαν παραδέχεται ότι δεν θυμόταν καν πώς έμοιαζε η μητέρα του, ο δεσμός τους φαίνεται να παραμένει δυνατός. «Ας γνωριστούμε καλύτερα. Δεν νιώθω ότι δεν σε ξέρω», του λέει η Άννα. «Ο δεσμός αυτός δεν χάθηκε ποτέ. Πήρα πίσω τον γιο μου».

Το Long Lost Family προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2011. Ο 15ος κύκλος ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο και το δεύτερο μέρος του επιστρέφει την Πέμπτη, με το πέμπτο, έκτο και έβδομο επεισόδιο να προβάλλονται για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες.