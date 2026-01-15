Η Air Inuit ετοιμάζεται να εγκαινιάσει μια νέα εποχή στις αερομεταφορές, καθώς έλαβε την απαραίτητη κανονιστική έγκριση για τη λειτουργία ενός τροποποιημένου Boeing 737-800NG combi, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Aerospace Global News.

Η Καναδική Υπηρεσία Μεταφορών (Transport Canada) πιστοποίησε το αεροσκάφος μετά τις τεχνικές μετατροπές, ανοίγοντας τον δρόμο για την εμπορική του ένταξη ήδη από αυτή την εβδομάδα, σε πτήσεις που συνδέουν το Μόντρεαλ με το Kuujjuaq.

Πρόκειται για ένα αεροσκάφος μικτής χρήσης, ικανό να μεταφέρει επιβάτες και φορτίο στον ίδιο χώρο, μια λύση που αποδεικνύεται κρίσιμη για απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές του βόρειου Καναδά.

Boeing 737-800NG: Συνδυασμός επιβατών και φορτίου

Η νέα διαμόρφωση του Boeing 737-800NG περιλαμβάνει εμπρόσθιο χώρο φορτίου που φιλοξενεί έως πέντε παλέτες, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει καμπίνα με δυνατότητα μεταφοράς έως 90 επιβατών. Η λύση αυτή επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση μεταφορικών αναγκών.

Τα αεροσκάφη combi έχουν ιστορικά διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην εξυπηρέτηση απομονωμένων κοινοτήτων, όπου η ανάγκη για εφόδια και εμπορεύματα συχνά ξεπερνά τη ζήτηση επιβατικών μετακινήσεων. Η Air Inuit βασίζεται εδώ και δεκαετίες σε τέτοιες λύσεις για τη διατήρηση κρίσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων στην Αρκτική του Κεμπέκ.

Η μετατροπή πραγματοποιήθηκε από την καναδική εταιρεία συντήρησης KF Aerospace και περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα ασφαλείας, όπως ανίχνευση πυρκαγιάς, καταστολή με halon, περιορισμό καπνού και ενισχυμένες δομικές παρεμβάσεις, βασισμένες στην τεχνολογία θυρών φορτίου του Boeing 737-800 freighter.

Παράλληλα, το αεροσκάφος διαθέτει σύγχρονα avionics, Wi-Fi εν πτήσει μέσω Starlink, αυξημένη αποδοτικότητα καυσίμου και μειωμένες εκπομπές ρύπων, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον παλαιότερο στόλο Boeing 737-200 της εταιρείας.

Η ανανέωση στόλου με επίκεντρο το Boeing

Η Air Inuit απέκτησε το 2023 τρία Boeing 737-800, στο πλαίσιο ευρύτερου προγράμματος ανανέωσης στόλου. Αντί να επιλέξει αποκλειστικά επιβατική χρήση, διατήρησε τη μικτή φιλοσοφία που χαρακτήριζε τα παλαιότερα αεροσκάφη της.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Christian Busch, η επένδυση αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Air Inuit στην καινοτομία και την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των τοπικών κοινοτήτων. Από την πλευρά της, η KF Aerospace χαρακτήρισε το έργο «παγκόσμια πρωτιά» στις μετατροπές αεροσκαφών.

Ιδρυμένη το 1978 και ανήκουσα εξ ολοκλήρου στους Inuit του Nunavik, η Air Inuit συνεχίζει να αξιοποιεί την ευελιξία του Boeing 737-800NG combi, ανοίγοντας τον δρόμο για παρόμοιες λύσεις σε άλλες απομακρυσμένες αγορές παγκοσμίως.