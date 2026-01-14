Η συζήτηση για την ασφάλεια της Αρκτικής αποκτά πλέον και στρατιωτική διάσταση για τη Γερμανία, καθώς το Βερολίνο εξετάζει ενεργά τη συμμετοχή του σε αποστολή στη Γροιλανδία, σε συνεργασία με ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η BILD, η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει σε πρακτικό επίπεδο, με τα πρώτα κλιμάκια να ετοιμάζονται για μετάβαση στο νησί.

Σε αυτή τη φάση, δεν πρόκειται για ανάπτυξη μάχιμων μονάδων, αλλά για αποστολή αξιωματικών και ειδικών της επιμελητείας, οι οποίοι θα αξιολογήσουν τις δυνατότητες συμμετοχής της Bundeswehr σε μια κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Στόχος είναι να διαπιστωθεί τι μπορεί να προσφέρει η Γερμανία επιχειρησιακά και σε ποιο πλαίσιο.

Ο συντονισμός από την Κοπεγχάγη και το «όχι» στις δομές του ΝΑΤΟ

Αν και επισήμως η ενίσχυση της παρουσίας στη Γροιλανδία αφορά ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ, ο σχεδιασμός –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– δεν περνά από τα κεντρικά όργανα της Συμμαχίας.

Ο συντονισμός γίνεται από τη Δανία, καθώς η Γροιλανδία υπάγεται διοικητικά στο δανικό βασίλειο, ενώ τα σκανδιναβικά κράτη του ΝΑΤΟ υπάγονται στο αμερικανικό στρατηγείο του Νόρφολκ.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία: η αποστολή σχεδιάζεται χωρίς άμεση εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στην κίνηση. Από γερμανικής πλευράς, στον σχεδιασμό συμμετέχουν το υπουργείο Άμυνας και το γραφείο του καγκελάριου, το οποίο έχει τον κεντρικό ρόλο.

Ναυτικό, αεροπορία και τα αεροσκάφη Poseidon

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η συμμετοχή του Γερμανικού Ναυτικού και της Αεροπορίας, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται εδώ και καιρό και η χρήση της Γροιλανδίας ως πιθανού σημείου επιχειρήσεων για τα νέα αεροσκάφη ναυτικής επιτήρησης Poseidon, τα οποία μόλις άρχισαν να εντάσσονται στον γερμανικό στόλο.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται και περιορισμένη εκπαιδευτική παρουσία ειδικών μονάδων, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη κάποια οριστική απόφαση.

Την ίδια στιγμή, η Σουηδία έχει ήδη στείλει στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία στο πλαίσιο άσκησης. Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ουλφ Κρίστερσον, στο X, «ορισμένοι αξιωματικοί των σουηδικών ενόπλων δυνάμεων φτάνουν σήμερα στη Γροιλανδία», προκειμένου να προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα της δανικής άσκησης «Operation Arctic Endurance».

Η παρέμβαση Πιστόριους και το μήνυμα προς τον Τραμπ

Λίγες ώρες πριν γίνουν γνωστές οι πληροφορίες για τη γερμανική κινητικότητα, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους είχε τοποθετηθεί δημόσια, ζητώντας από το ΝΑΤΟ να ενισχύσει την προστασία της Γροιλανδίας και της ευρύτερης περιοχής από τη Ρωσία και την Κίνα. Η παρέμβασή του ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι στο Βερολίνο υπάρχει πολιτική ετοιμότητα για πιο ενεργό ρόλο.

Ταυτόχρονα, η στάση αυτή λειτουργεί και ως έμμεσο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία του για προσάρτηση της Γροιλανδίας. Όπως σημείωσε ο Πιστόριους, τα «νόμιμα συμφέροντα των ΗΠΑ» εξυπηρετούνται καλύτερα μέσα από συλλογική ευρωπαϊκή και νατοϊκή δράση και όχι μέσω μονομερών κινήσεων, οι οποίες –κατά τον ίδιο– υπονομεύουν τη συνοχή της Συμμαχίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Δανία ανακοίνωσε την ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στο νησί, ενώ η Γαλλία γνωστοποίησε την πρόθεσή της να ανοίξει προξενείο στη Γροιλανδία, δείχνοντας ότι η Αρκτική μπαίνει πλέον ξεκάθαρα στον ευρωπαϊκό γεωπολιτικό χάρτη.