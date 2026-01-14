Ένα νέο περιστατικό αντιπαράθεσης μεταξύ ομοσπονδιακών δυνάμεων και πολιτών καταγράφηκε σε δρόμο της Μινεάπολης της Μινεσότα στις ΗΠΑ, μόλις δύο τετράγωνα από το σημείο όπου είχε σκοτωθεί πριν έξι ημέρες η 37χρονη διαδηλώτρια Ρενέ Νικόλ Γκουντ.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται μια γυναίκα να σύρεται ουρλιάζοντας έξω από το αυτοκίνητό της από πολλούς μασκοφόρους πράκτορες της ICE, φορώντας γυαλιά ηλίου και αλεξίσφαιρα γιλέκα. Δύο από αυτούς επιχειρούν να ανοίξουν το παράθυρο του οδηγού και να τη σύρουν στο έδαφος.

Η γυναίκα φωνάζει: «Με έχουν ξυλοκοπήσει ξανά αστυνομικοί. Έχω αναπηρία, προσπαθώ να πάω στον γιατρό εκεί πάνω, γι’ αυτό δεν μπορούσα να μετακινηθώ. Είμαι άτομο με αυτισμό και αναπηρία, προσπαθώ να πάω στον γιατρό».

Καθώς οι πράκτορες τη σέρνουν, περαστικοί φωνάζουν για να σταματήσουν: «Πού είναι η ανθρωπιά σας;» και «Μόνο κακό προκαλείτε». Στο ίδιο σημείο, στην οδό 34th Street και Park, χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα, χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και σφαίρες πιπεριού εναντίον των διαδηλωτών.

Ορισμένα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η γυναίκα φέρεται να προσπάθησε να παγιδεύσει τους πράκτορες ανάμεσα στο όχημά της και άλλο αυτοκίνητο που είχε αποκλείσει τον δρόμο, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ανέφερε στην Independent ότι οι αξιωματικοί της ICE εκτελούσαν ένταλμα σύλληψης για έναν 20χρονο από τον Ισημερινό, που είχε εισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ το 2019.

«Καθώς οι αξιωματικοί εκτελούσαν τα καθήκοντά τους, ένα μεγάλο πλήθος τους περικύκλωσε και άρχισε να παρεμποδίζει τις επιχειρήσεις επιβολής του νόμου – κάτι που συνιστά ομοσπονδιακό αδίκημα», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «μία υποκινητής αγνόησε επανειλημμένες εντολές αξιωματικού να απομακρύνει το όχημά της από το σημείο και συνελήφθη για παρεμπόδιση. Άλλη υποκινητής επιτέθηκε σε αξιωματικό πηδώντας στην πλάτη του. Έξι από αυτούς τους υποκινητές τέθηκαν υπό κράτηση για επίθεση κατά δυνάμεων επιβολής του νόμου».

Ο αξιωματούχος της ICE Τσαρλς Μάρκους δήλωσε στο Fox News ότι τουλάχιστον 60 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί για παρεμπόδιση ή επίθεση στις αρχές μετανάστευσης στη Μινεσότα τις τελευταίες πέντε ημέρες: «Θα συλλαμβάνουμε όποιον παρεμβαίνει ή παρεμποδίζει οποιαδήποτε από αυτές τις επιχειρήσεις επιβολής του νόμου. Έχουμε ήδη συλλάβει 60… που μας εμπόδισαν ή επιτέθηκαν σε αξιωματικό».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποστείλει περισσότερους από 2.000 πράκτορες στην ευρύτερη περιοχή Μινεάπολη–Σεντ Πολ, σε μια επιχείρηση που το DHS χαρακτηρίζει τη μεγαλύτερη στην ιστορία του. Η δολοφονία της Γκουντ, που κυκλοφόρησε μέσω πολλών βίντεο στα social media, οδήγησε σε μαζικές διαδηλώσεις κατά της ICE σε όλη τη χώρα, με νέες κινητοποιήσεις στη Μινεάπολη, τη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις κατηγορώντας τη Γκουντ για «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας», χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί τα γεγονότα – θέση που στήριξαν Τραμπ και αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, ζήτησε την άμεση αποχώρηση της ICE από την πόλη, ενώ έχει κατατεθεί αγωγή για την ανακοπή της ενίσχυσης των δυνάμεων μεταναστευτικής επιβολής στην πολιτεία.

Ο γενικός εισαγγελέας της Μινεσότα, Κιθ Έλισον, χαρακτήρισε την «ομοσπονδιακή εισβολή» ως «σοβαρή ζημιά»: «Οι πράκτορες του DHS έχουν σπείρει χάος και τρόμο σε ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή… Τα έσοδα μειώνονται και ορισμένα καταστήματα λιανικής, παιδικοί σταθμοί και εστιατόρια έχουν κλείσει, επειδή οι άνθρωποι φοβούνται να βγουν έξω».

Η βοηθός υπουργός Τρίσια ΜακΛάφλιν απάντησε ότι «ο Κιθ Έλισον κατέστησε σήμερα σαφές ότι δίνει προτεραιότητα στην πολιτική έναντι της δημόσιας ασφάλειας… Είναι εντυπωσιακό το πώς η Αριστερά ανακαλύπτει ξαφνικά τη Δέκατη Τροπολογία όταν δεν θέλει οι ομοσπονδιακοί αξιωματικοί να εφαρμόζουν τον ομοσπονδιακό νόμο… και στη συνέχεια επιστρέφει στην ομοσπονδιοποίηση κάθε κρατικής αρμοδιότητας μόλις επανέλθει στην εξουσία. Αφήστε μας».