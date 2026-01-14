Δύο μοντέλα του OnlyFans συνελήφθησαν και απομακρύνθηκαν από πτήση της American Airlines στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, αφού κάθισαν σε θέσεις πρώτης θέσης χωρίς να δικαιούνται και αρνήθηκαν να μετακινηθούν, ενώ κατέγραφαν και χλεύαζαν το περιστατικό στα social media.

Η Σάνια Μπλάνσαρντ και η Τζόρνταν Λάντρι προκάλεσαν μια έντονη σκηνή πριν από την απογείωση, στις 9 Ιανουαρίου, στο Miami International Airport. Σύμφωνα με τα έγγραφα της σύλληψης, οι δύο γυναίκες βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ και είχαν καθίσει σε θέσεις first class, χωρίς να αντιστοιχούν στα εισιτήριά τους. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του πληρώματος να μετακινηθούν, αρνήθηκαν να συμμορφωθούν, με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία και να τις… πετάξουν έξω από την πτήση, ώστε να συλληφθούν λίγο αργότερα.

Σε βίντεο που ανέβηκαν στα social media, η Μπλάνσαρντ ακούγεται να φωνάζει: «Με πετάνε έξω, επειδή δεν κάθισα στη σωστή γαμ… θέση», φορώντας κόκκινη φόρμα με τη λέξη «PSYCHO» γραμμένη στο στήθος και στο πίσω μέρος του παντελονιού της. Η Λάντρι, από την πλευρά της, έπεσε στο πάτωμα και έκανε σπαγκάτο μπροστά στους αστυνομικούς, προκαλώντας την αντίδρασή τους. «Συγγνώμη, απλώς έπρεπε να κάνω λίγη γιόγκα», είπε γελώντας, καθώς οι αστυνομικοί τη σήκωναν, με ένα σόου με χειροπέδες να βρίσκεται σε εξέλιξη μπροστά στα έκπληκτα μάτια άλλων επιβατών.

Οι δύο γυναίκες, ηλικίας 34 και 31 ετών, είναι γνωστές στο OnlyFans με τα ψευδώνυμα Sania Mallery και Lacey Jane. Είχαν ταξιδέψει στο Μαϊάμι για να γιορτάσουν τα γενέθλια της Λάντρι. Σε βίντεο που ανέβασε η ίδια στο Instagram, φαίνεται διάλογος με υπάλληλο της American Airlines, ο οποίος τις ρωτά αν έχουν τις κάρτες επιβίβασης. «Όχι, δεν τις έχουμε. Προφανώς είμαστε μεθυσμένες και δεν θέλετε να ασχοληθείτε μαζί μας», απαντά η μία από τις δύο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι γυναίκες αρνήθηκαν επανειλημμένα να εγκαταλείψουν τις θέσεις και τελικά συνελήφθησαν με την κατηγορία της παράνομης παραμονής σε χώρο ύστερα από προειδοποίηση.

Αφού αργότερα αφέθηκαν ελεύθερες, όχι μόνο δεν έδειξαν μεταμέλεια, αλλά καυχήθηκαν για τη σύλληψή τους, ανεβάζοντας φωτογραφίες στους εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους τους. «Μαντέψτε τι κάναμε», έγραψε η Μπλάνσαρντ. Σε άλλα βίντεο, οι δύο γυναίκες φαίνονται να κάνουν κατακόρυφα και twerking στον διάδρομο του αεροδρομίου, αλλά και να «καβαλάνε» τις βαλίτσες τους σαν σκούτερ.

«Πήγαμε διακοπές και καταλήξαμε με αναστολή», έγραψε η Μπλάνσαρντ, προσθέτοντας: «Είμαστε ένοχες, επειδή είμαστε ICONIC». Οι δύο γυναίκες επέστρεψαν στο αεροδρόμιο την επόμενη ημέρα και επιβιβάστηκαν σε άλλη πτήση της American Airlines. «Η @AmericanAir μας συγχώρεσε, γιατί είμαστε καυτές και ξέρουμε να κάνουμε σπαγκάτο», έγραψε η Λάντρι.

Οι δύο τους, μάλιστα, λάνσαραν και σειρά προϊόντων με τις φωτογραφίες σύλληψής τους, ενώ η Λάντρι κάλεσε τους χρήστες των social media να ξεκινήσουν τάση, κάνοντας σπαγκάτο τη στιγμή που συλλαμβάνονται. Η American Airlines δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής το περιστατικό, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.