Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα και πλέον τραυματίστηκαν όταν κατάρρευση γερανού προκάλεσε σιδηροδρομικό δυστύχημα στη βόρεια Ταϊλάνδη, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
«22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από (άλλοι) 30 τραυματίστηκαν», σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό τον οποίο έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσατσαπόν Τσιναγουόνγκ, αξιωματικός σε αστυνομικό τμήμα στην επαρχία Ναχόν Ρατσασίμα, βορειοανατολικά της Μπανγκόκ.
At least 22 people were killed and 55 others injured after a construction crane lifting a section of a bridge collapsed onto a passenger train in Sikhio, Thailand.— PressTV Extra (@PresstvExtra) January 14, 2026
