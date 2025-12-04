Μια γυναίκα, η οποία φέρεται να ονομάζεται Πουνάμ, κατηγορείται για τον πνιγμό της 6χρονης ανιψιάς της, Βιντί, κατά τη διάρκεια εορτασμού γάμου στο Παναπάτ, στη βόρεια Ινδία, τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Πουνάμ σκότωσε το παιδί σε μια λεκάνη με νερό επειδή, όπως φέρεται να δήλωσε, «ήταν πιο όμορφη από εκείνη».

Η Βιντί είχε παρακολουθήσει τον γάμο μαζί με τον πατέρα και τη μητέρα της, τον 10 μηνών αδελφό της και τη γιαγιά της, Όμουατι. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών, ο πατέρας της Βιντί έλαβε τηλεφώνημα που τον ενημέρωνε ότι η κόρη του είχε εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα η οικογένεια να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό της.

Μετά από περίπου μία ώρα, η γιαγιά της, Όμουατι, τη βρήκε νεκρή σε κοντινό αποθηκευτικό χώρο, με το κεφάλι της βυθισμένο στο νερό. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο NC Medical College, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η αστυνομία συνέλαβε την Πουνάμ και, σύμφωνα με τις Αρχές, η ίδια ομολόγησε τη δολοφονία της ανιψιάς της. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Πουνάμ δήλωσε στους αστυνομικούς ότι «δεν ήθελε κανείς να είναι πιο όμορφος από εκείνη στον γάμο», όπως αναφέρει η nypost.

Ο αστυνομικός υπεύθυνος, Μπουπέντερ Σινγκ, δήλωσε ότι οι έρευνες δείχνουν πως η γυναίκα διέπραξε το έγκλημα όταν όλοι οι καλεσμένοι είχαν φύγει από το σπίτι. Η Πουνάμ φέρεται να είδε την ανιψιά της να ανεβαίνει τις σκάλες, να την ακολούθησε στην ταράτσα και να συνομίλησε μαζί της.

«Αφού την τοποθέτησε σε μια πλαστική λεκάνη γεμάτη με νερό, την έπνιξε, κλείδωσε την πόρτα και κατέβηκε», ανέφερε ο Σινγκ. «Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η κατηγορούμενη δήλωσε ότι ενοχλούνταν από όμορφα κορίτσια», συμπλήρωσε ο αστυνομικός υπεύθυνος.

Η Πουνάμ φέρεται, επίσης, να ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει και άλλα τρία παιδιά στο παρελθόν, ανάμεσα στα οποία και τον ίδιο της τον γιο, τον οποίο επίσης έπνιξε. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, φέρεται να δολοφόνησε ένα ακόμα νεαρό κορίτσι σε γειτονική πόλη, επειδή ήταν «πιο όμορφη από εκείνη».

Η αστυνομία αποκάλυψε ότι η οικογένεια θεωρούσε προηγουμένως αυτούς τους θανάτους ατυχήματα και ότι η Πουνάμ «διέπραττε αυτά τα εγκλήματα το ένα μετά το άλλο».