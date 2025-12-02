Ο Αλόν Όχελ, που κρατήθηκε όμηρος από τη Χαμάς στη Γάζα για περισσότερο από δύο χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, είπε στο Channel 12 ότι τα πόδια του ήταν αλυσοδεμένα για ενάμιση χρόνο, ότι υποβλήθηκε σε σκόπιμη πείνα και ότι δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση.

«Σου αφαιρούν την ελευθερία της κίνησης, σου βάζουν αλυσίδες στα πόδια», είπε.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του εκτενούς συνέντευξης μετά την απελευθέρωσή του, μαζί με άλλους 19 επιζώντες ομήρους, στις 13 Οκτωβρίου, ο 24χρονος Όχελ είπε στο κανάλι ότι τον μεταχειρίζονταν «σαν μαϊμού».

«Έτρωγα όπως τρώει ένας σκύλος», είπε ο Αλόν Όχελ. «Δεν αισθάνεσαι άνθρωπος, σε κάνουν να νιώθεις σαν ζώο».

«Ακόμα και στη φυλακή υπάρχει μια οργάνωση, ένας κανόνας. Εγώ δεν ήμουν σε φυλακή· ήμουν σε αιχμαλωσία. Αντιμετώπιζα ανθρώπους χωρίς λογική. Αν δεν έχεις ψυχική δύναμη, κινδυνεύεις να χάσεις το μυαλό σου», συνέχισε ο Όχελ.

Ο νεαρός άνδρας εξήγησε επίσης, σύμφωνα με τους Times of Israel, πως οι απαγωγείς τους τους άφηναν επίτηδες νηστικούς, παρότι οι όμηροι γνώριζαν ότι υπήρχε φαγητό διαθέσιμο για τους δεσμοφύλακες. Κάποια περίοδο το μόνο που του επιτρεπόταν να φάει ήταν αποξηραμένοι χουρμάδες και ο ίδιος περιγράφει ότι είχε καταντήσει σχεδόν σκελετωμένος.

«Η πείνα γίνεται συνήθεια, όπως και οι πόνοι που διαπερνούν συνεχώς το σώμα σου», συνέχισε, εξηγώντας ότι περνούσε «ατελείωτες ώρες ξαπλωμένος, σαν πτώμα».

Ο πρώην όμηρος της Χαμάς ανέφερε ακόμα ότι ο Έλι Σαραμπί, ένας άλλος όμηρος που κρατούνταν μαζί του μέχρι την απελευθέρωσή του νωρίτερα μέσα στη χρονιά, έγινε για εκείνον μια πατρική φιγούρα.

«Δεθήκαμε από την πρώτη στιγμή», είπε. «Υπήρξε ένα “κλικ”, δεν μπορώ να το εξηγήσω».

Ο Σαραμπί, πατέρας δύο παιδιών, έμαθε μόνο μετά την απελευθέρωσή του ότι η σύζυγος και τα παιδιά του είχαν δολοφονηθεί στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Ο Όχελ είπε ακόμα, σύμφωνα με τη Jerusalem Post ότι οι απαγωγείς του εκτός από το να «παίζουν με το φαγητό, με παρενοχλούσαν σεξουαλικά».

Ο νεαρός άνδρας περιέγραψε, στη συνέχεια, τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στα χέρια ενός τρομοκράτη της Χαμάς που άρχισε να τον αγγίζει στο ντους.

«Πας στο ντους και ο τρομοκράτης έρχεται να σου βάλει σαμπουάν. Βάζει σαμπουάν στο χέρι του και αρχίζει να σε σαπουνίζει στο ντους. Σε αγγίζει». Όπως είπε, προσπάθησε να απομακρυνθεί λέγοντάς του ότι μπορούσε να πλυθεί μόνος του, αλλά ο άνδρας συνέχισε: «Είπε ότι ήταν σημαντικό για αυτόν να πλυθώ καλά, για να μην πάθω εξανθήματα. Ευτυχώς, η σεξουαλική κακοποίηση δεν προχώρησε περαιτέρω».

Ο Όχελ εξομολογήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ότι έκανε τη συνειδητή επιλογή να παραμείνει ζωντανός και ότι μιλούσε νοερά με τη μητέρα του τα βράδια.

«Της μιλούσα τα βράδια, ναι», είπε. «”Όλα καλά, είμαι ζωντανός”, της το έλεγα έτσι, δυνατά. Ήξερα ότι αυτό έπρεπε να κάνω· να μιλάω στη μαμά μου, ώστε ίσως να με νιώσει, ίσως».

«Η ιστορία μου στην πραγματικότητα αρχίζει όταν διάλεξα τη ζωή. Είχα τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να τα παρατήσω, να εγκαταλείψω τον εαυτό μου και επέλεξα να μην το κάνω», κατέληξε ο Όχελ.