Ανώτεροι Γερμανοί αξιωματικοί συγκεντρώθηκαν πριν από περίπου 2,5 χρόνια σε ένα στρατιωτικό συγκρότημα στο Βερολίνο για να συντάξουν ένα μυστικό σχέδιο σχετικά με την πιθανότητα πολέμου με τη Ρωσία.

Τώρα, η Γερμανία αρχίζει να εφαρμόζει το απόρρητο σχέδιο, καθώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 έβαλε τέλος σε δεκαετίες σταθερότητας στην Ευρώπη.

Έκτοτε, η περιοχή έχει ξεκινήσει τη γρηγορότερη στρατιωτική ενίσχυση από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως το αποτέλεσμα ενός μελλοντικού πολέμου δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τον αριθμό των στρατιωτών και των όπλων στο πεδίο.

Το απόρρητο σχέδιο «Operation Plan Germany»

Θα κριθεί επίσης από την επιτυχία μιας μνημειώδους επιχείρησης logistics, στον πυρήνα του «Operation Plan Germany» – του άκρως απόρρητου εγγράφου 1.200 σελίδων, που αποκαλύπτει ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Το σχέδιο περιγράφει πώς έως και 800.000 Γερμανοί, Αμερικανοί και άλλοι στρατιώτες του ΝΑΤΟ θα προωθούνταν ανατολικά προς την πρώτη γραμμή. Χαρτογραφεί τα λιμάνια, τους ποταμούς, τους σιδηροδρόμους και τους δρόμους που θα ακολουθούσαν και πώς θα ανεφοδιάζονταν και θα προστατεύονταν κατά τη μετακίνησή τους.

Το σχέδιο αποτελεί την πιο ξεκάθαρη έως τώρα έκφραση αυτού που οι συντάκτες του αποκαλούν «whole-of-society» προσέγγιση στον πόλεμο (προσέγγιση η οποία αφορά το σύνολο της κοινωνίας). Αυτή η θόλωση των ορίων μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού τομέα σηματοδοτεί επιστροφή σε λογική Ψυχρού Πολέμου, αλλά προσαρμοσμένη σε νέες απειλές και εμπόδια – από την ερειπωμένη υποδομή της Γερμανίας μέχρι την ανεπάρκεια της νομοθεσίας και τον μικρότερο στρατό σε σχέση με το παρελθόν.

Ο ρόλος της εκεχειρίας στην Ουκρανία, οι εκτιμήσεις για ρωσικό χτύπημα ακόμα και πριν το 2029 στην Ευρώπη

Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι αναμένουν η Ρωσία να είναι έτοιμη και πρόθυμη να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ το 2029. Όμως σειρά κατασκοπευτικών περιστατικών, δολιοφθορών και παραβιάσεων του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου – πολλές από τις οποίες αποδίδονται στη Μόσχα από δυτικές υπηρεσίες – υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να προετοιμάζεται για νωρίτερο χτύπημα.

Αναλυτές εκτιμούν επίσης ότι μια πιθανή ανακωχή στην Ουκρανία, για την οποία πιέζουν οι ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, θα μπορούσε να απελευθερώσει χρόνο και πόρους για τη Ρωσία ώστε να προετοιμαστεί για κίνηση κατά χωρών-μελών του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Οι Γερμανοί πιστεύουν ότι αν καταφέρουν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, δεν θα εξασφαλίσουν μόνο νίκη αλλά και θα μειώσουν την πιθανότητα πολέμου.

Στόχος η αποτροπή πολέμου

«Ο στόχος είναι η αποτροπή πολέμου, κάνοντας ξεκάθαρο στους εχθρούς ότι, αν μας επιτεθούν, δεν θα πετύχουν», είπε ένας ανώτερος στρατιωτικός αξιωματικός και ένας από τους πρώτους συντάκτες του σχεδίου, γνωστού στους στρατιωτικούς κύκλους ως OPLAN DEU.

Η Γερμανία σχεδιάζει να ξοδέψει €166 δισ. έως το 2029 για υποδομές, με προτεραιότητα σε έργα διπλής χρήσης.

Με τη ραγδαία αύξηση δολιοφθορών, κυβερνοεπιθέσεων και παραβιάσεων εναέριου χώρου, τα όρια μεταξύ ειρήνης και πολέμου θολώνουν.

«Οι απειλές είναι πραγματικές», είπε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε επιχειρηματίες τον Σεπτέμβριο. «Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά δεν ζούμε πλέον σε καιρό ειρήνης».