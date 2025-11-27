Η Ρωσία φαίνεται να πρωτοπορεί στη χρήση τηλεκατευθυνόμενων «κατασκοπευτικών περιστεριών» εξοπλισμένων με εμφυτεύματα στον εγκέφαλο, καθώς μια κρατικά συνδεδεμένη νευροτεχνολογική εταιρεία της Μόσχας, η Neiry, υποστηρίζει ότι μπορεί να κατευθύνει σμήνη από τα πουλιά αυτά κατά βούληση.

Οι ερευνητές έχουν ήδη ξεκινήσει δοκιμές πεδίου των λεγόμενων «bird-biodrones» γνωστών ως PJN-1, που αποτελούν συνηθισμένα περιστέρια στα οποία έχουν τοποθετηθεί χειρουργικά νευρικά τσιπ επιτρέποντας στους τεχνικούς να ελέγχουν τις πορείες πτήσης τους. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα πουλιά μπορούν να κατευθύνονται σε πραγματικό χρόνο, με τους χειριστές να ανεβάζουν εντολές πτήσης μέσω διέγερσης συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου, κάνοντας το περιστέρι να «πιστεύει» ότι θέλει να πετάξει προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Πηγές στη Neiry, η οποία διατηρεί στενές σχέσεις με τον τεχνολογικό μηχανισμό καινοτομίας του Κρεμλίνου, υποστηρίζουν ότι η διαδικασία πραγματοποιείται με τοποθέτηση ηλεκτροδίων στον εγκέφαλο με ακρίβεια χιλιοστών.

Τα πουλιά φέρουν μικροσκοπικά σακίδια στην πλάτη τους, τα οποία τροφοδοτούνται με ηλιακή ενέργεια και περιέχουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, το GPS και τον δέκτη που μεταδίδει τα σήματα στο νευρωνικό εμφύτευμα. Σύμφωνα με τη Neiry, «δεν απαιτείται εκπαίδευση», ισχυριζόμενη ότι οποιοδήποτε ζώο γίνεται «τηλεκατευθυνόμενο μετά την επέμβαση», με τα περιστέρια να μπορούν να διανύουν έως και 310 μίλια την ημέρα ή πάνω από 1.850 μίλια μέσα σε μία εβδομάδα. Ο ιδρυτής της εταιρείας, Αλεξάντρ Πάνοφ, δήλωσε ότι «προς το παρόν η λύση λειτουργεί σε περιστέρια, αλλά οποιοδήποτε πουλί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας», διευκρινίζοντας πως για τη μεταφορά βαρύτερων φορτίων θα χρησιμοποιηθούν κοράκια, για την παρακολούθηση παράκτιων περιοχών γλάροι και για εκτεταμένες θαλάσσιες ζώνες άλμπατρος. Παρότι η εταιρεία ισχυρίζεται ότι «επιδιώκει ποσοστό επιβίωσης 100%», δεν έχει αποκαλύψει πόσα πουλιά έχουν πεθάνει κατά τη διάρκεια ή μετά την επεμβατική διαδικασία.

Η τεχνολογία ελέγχου σμηνών, την οποία η εταιρεία παρουσιάζει ως εργαλείο για «παρακολούθηση και φύλαξη ευαίσθητων εγκαταστάσεων», ενδέχεται να μεταφερθεί σε στρατιωτικές ή κατασκοπευτικές εφαρμογές. Τα περιστέρια αποτελούν ήδη αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας στις ρωσικές πόλεις και η ικανότητά τους να περνούν απαρατήρητα σε αστικά περιβάλλοντα μπορεί να τα καταστήσει ιδανικά για διακριτική επιτήρηση, ενώ οι ενσωματωμένες κάμερες θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθούν σε εμπόλεμες ζώνες όπως η Ουκρανία. Η εταιρεία αναφέρει ότι «το περιστέρι-biodrone PJN-1 διαφέρει από ένα συνηθισμένο πουλί μόνο από το νευρο-διασυνδετικό σύρμα που προεξέχει από το κεφάλι του και το μικρό σακίδιο με τα ηλεκτρονικά», προσθέτοντας ότι ο κύριος σκοπός του είναι η παροχή σχεδόν κάθε είδους παρακολούθησης, όπως περιβαλλοντικής ή βιομηχανικής, η εκτέλεση επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης και η λειτουργία ως πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας.

Η Neiry χαρακτηρίζει τα «biodrones» ως το «νέο προϊόν» της, σημειώνοντας ότι «αντί για μια ιπτάμενη μηχανή, οι επιστήμονες και μηχανικοί άρχισαν να χρησιμοποιούν ζωντανά πουλιά με τσιπ στον εγκέφαλο». Χάρη στο νευροτσίπ, ο χειριστής μπορεί να ελέγχει το πουλί ανεβάζοντας εντολή πτήσης, όπως ακριβώς γίνεται με ένα συμβατικό UAV. Ένα βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί τα biodrones από εκπαιδευμένα ζώα είναι ότι δεν απαιτείται εκπαίδευση, αφού «οποιοδήποτε ζώο γίνεται τηλεκατευθυνόμενο μετά την επέμβαση», με το πουλί να «θέλει» να κινηθεί προς την επιθυμητή κατεύθυνση χάρη στη νευροδιέγερση συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός τροφοδοτείται από ηλιακές συλλεκτικές επιφάνειες τοποθετημένες στην πλάτη του περιστεριού και σύμφωνα με την εταιρεία «ο κίνδυνος πτώσης ή συντριβής είναι χαμηλός και ισοδυναμεί με τη φυσική πιθανότητα ενός πουλιού να πέσει από τον ουρανό, συνεπώς τα biodrones μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια στις πόλεις». Στον εγκέφαλο του περιστεριού υπάρχουν ηλεκτρόδια συνδεδεμένα με έναν διεγέρτη που βρίσκεται στο σακίδιο. Ο διεγέρτης στέλνει παλμούς που επηρεάζουν τα κίνητρα του πουλιού, ώστε να στρίψει, για παράδειγμα, αριστερά ή δεξιά, ενώ η θέση του συστήματος καθορίζεται μέσω GPS και άλλων μεθόδων.

Η εταιρεία έχει ήδη δεχτεί επικρίσεις για πειράματα στον εγκέφαλο αγελάδων με στόχο την αύξηση της παραγωγής γάλακτος, σύμφωνα με την Daily Mail. Η Neiry έχει λάβει χρηματοδότηση από προγράμματα της National Technology Initiative (NTI) και από επενδυτικές δομές συνδεδεμένες με το Russian Direct Investment Fund (RDIF), τον κρατικό επενδυτικό φορέα του Κρεμλίνου, επικεφαλής του οποίου είναι ο στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, που σήμερα έχει αναλάβει ρόλο διαπραγματευτή με τις ΗΠΑ για τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες στην Ουκρανία. Η εταιρεία είναι επίσης μέλος του Skolkovo, του κρατικά χρηματοδοτούμενου τεχνολογικού κέντρου που θεωρείται εδώ και χρόνια η «Silicon Valley της Μόσχας».

Το σχέδιο με τα «κατασκοπευτικά πουλιά» θυμίζει την εκπαίδευση «μαχητικών δελφινιών» από τη Ρωσία. Φωτογραφίες δείχνουν τα δελφίνια να εκπαιδεύονται, ώστε να περιπολούν στη θάλασσα και να καταστρέφουν υποβρύχιους δολιοφθορείς ή να τοποθετούν μαγνητικές νάρκες, καθώς και να διεξάγουν αναγνώριση. Τα θηλαστικά είχαν εκπαιδευτεί να ειδοποιούν τους ανθρώπινους χειριστές τους ή να πραγματοποιούν θανατηφόρες επιθέσεις με υποβρύχια όπλα, σε ένα πολεμικό πρόγραμμα που ξεκίνησε στη σοβιετική εποχή.