Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Κολωνίας, όταν δύο επιβάτες έτρεξαν στον αεροδιάδρομο για να προλάβουν την πτήση τους και μάλιστα έκαναν σήμα στον πιλότο για να ανοίξει τις πόρτες.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Παρασκευής στο αεροδρόμιο της Κολωνίας-Βόννης στη Γερμανία, με την αστυνομία να συλλαμβάνει δύο Ρουμάνους.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι δύο επιβάτες είχαν αργήσει και βλέποντας το αεροπλάνο να ετοιμάζεται να απογειωθεί, ενεργοποίησαν τον συναγερμό έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου, ώστε το σκάφος να καθηλωθεί.

🏃‍♂️🏃Here’s the video of the geniuses who tried to catch their flight in Germany today



Two Romanian passengers can be seen sprinting across the runway, waving their arms at the plane.



If hope were a person 😅 https://t.co/ijQpN8W3je pic.twitter.com/Tsnrf1P0F1 — NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2025

Στη συνέχεια βγήκαν στον αεροδιάδρομο και έτρεξαν προς το αεροπλάνο, φωνάζοντας στον πιλότο να ανοίξει τις πόρτες για να μπουν.

Ένας φύλακας τους πλησίασε και τους απομάκρυνε από το σημείο, με την αστυνομία αργότερα να τους συλλαμβάνει και να απαγγέλει κατηγορίες.

«Έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες για παράνομη είσοδο κατά των ανδρών. Η παραβίαση του νόμου για την ασφάλεια των αερομεταφορών εξακολουθεί να διερευνάται», είπε ο εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας, Oliver Hünewinckell.