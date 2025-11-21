Ένα μαχητικό αεροπλάνο συνετρίβη την Παρασκευή κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Dubai Air Show, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος.
Το ινδικό HAL Tejas συνετρίβη γύρω στις 2:10 μ.μ. τοπική ώρα, ενώ πραγματοποιούσε πτήση επίδειξης μπροστά στο πλήθος.
Μαύρος καπνός υψώθηκε πάνω από το αεροδρόμιο καθώς ο κόσμος -ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά- παρακολουθούσε. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ακούγεται κόσμος να ουρλιάζει καθώς παρακολουθεί την έκρηξη.
