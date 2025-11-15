Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Σάββατο όταν αυτοκίνητο παρέσυρε θεατές σε αγώνα επίδειξης στην πόλη Γουάλτσα της νοτιοανατολικής Αυστραλίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ύστερα από σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο στον χώρο της επίδειξης, ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει με ορμή στον προστατευτικό φράχτη και να παρασύρει αρκετούς θεατές.

A thrilling event turned tragic at the Walcha Motorcycle Rally as a car plowed into spectators. This incident raises concerns about safety measures at such events and the risks spectators face.

Stay informed — follow Azat TV for fair and fresh news daily. pic.twitter.com/jjn7FXVgnn — Azat TV (@azattelevision) November 15, 2025

Ένας 54χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, συμπληρώνοντας πως άλλοι τρεις θεατές τραυματίστηκαν σοβαρά.

Οι τραυματίες είναι μεταξύ 20 και 75 ετών, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Nine people injured when speedway car crashes into crowd at Walcha showground in NSW https://t.co/gCRBr43TAB pic.twitter.com/Aj9CGZyukS — Lynie (@lynlinking) November 15, 2025

Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που το αυτοκίνητο παρασύρει τους θεατές.