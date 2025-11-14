Ένα ρομπότ που είχε προβληθεί έντονα στη Ρωσία βρέθηκε στο επίκεντρο χλευασμού, όταν σωριάστηκε και άρχισε να τραντάζεται πάνω στη σκηνή κατά τη μεγάλη του πρεμιέρα, σε μια στιγμή που εξελίχθηκε σε ταπεινωτικό φιάσκο για την τεχνολογία.

Το AIDOL, ένα ανδροειδές που παρουσιάστηκε ως «το πρώτο ανθρωπομορφικό ρομπότ της Ρωσίας με τεχνητή νοημοσύνη» από την ομώνυμη εταιρεία που το δημιούργησε, οδηγήθηκε στη σκηνή, στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη, με περίπου 50 δημοσιογράφους να παρακολουθούν με ενθουσιασμό την επίδειξη. Το θρυλικό τραγούδι του «Rocky», «Gonna Fly Now», ακούστηκε δυνατά από τα ηχεία, καθώς το AIDOL έκανε την είσοδό του, με το σιλικονένιο του πρόσωπο να φωτίζεται και δύο τεχνικούς της εταιρείας να το ακολουθούν περήφανα.

Το ρομπότ σήκωσε το χέρι του για να χαιρετήσει, όμως τα πράγματα πήραν άμεσα άσχημη τροπή όταν παραπάτησε, έκανε μερικά ασταθή βήματα και στη συνέχεια σωριάστηκε με δύναμη στο δάπεδο της σκηνής. Κομμάτια από το σώμα του έσπασαν και εκτοξεύτηκαν, ενώ το ρομπότ τρανταζόταν στο έδαφος, την ώρα που οι στίχοι του τραγουδιού του «Rocky» άρχισαν να ακούγονται: «Trying hard now! It’s so hard now!».

Οι χειριστές έτρεξαν να σηκώσουν το AIDOL, ενώ ένας τρίτος προσπάθησε να τραβήξει μια μαύρη κουρτίνα μπροστά από τη σκηνή, όμως η κουρτίνα μπλέχτηκε και το κοινό μπορούσε ακόμη να βλέπει καθαρά το ρομπότ να σύρεται πίσω στα παρασκήνια. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα σιωπής, ο κόσμος άρχισε να χειροκροτά αμήχανα, ενώ το βίντεο του περιστατικού έγινε αμέσως viral στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τη nypost, οι δημιουργοί του AIDOL δήλωσαν πως «αιφνιδιάστηκαν από την έκπληξη των μέσων» σχετικά με το περιστατικό. «Αυτή δεν είναι μια κυβερνητική πρωτοβουλία, ούτε χρηματοδοτείται από μεγάλες εταιρείες, αλλά από μια μικρή ανεξάρτητη ομάδα 14 ατόμων», ανέφεραν, εξηγώντας ότι μέχρι τώρα το πρότζεκτ χρηματοδοτείται προσωπικά χωρίς εξωτερικούς επενδυτές.

Το AIDOL έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να περπατά, να μιλά και να μετακινεί αντικείμενα στο περιβάλλον του. Αποτελεί μέρος της παγκόσμιας προσπάθειας πρωτοπόρων τεχνολογικών εταιρειών, ανάμεσά τους και η Tesla του Έλον Μασκ, που επιδιώκουν να κατασκευάσουν ένα ανθρωποειδές ρομπότ το οποίο θα μπορεί να ενσωματωθεί στην καθημερινή ανθρώπινη ζωή. Μέχρι στιγμής, κανένα τέτοιο ρομπότ δεν έχει παρουσιαστεί από τη Ρωσία, εκτός από το AIDOL, το οποίο μπορεί να μεταφέρει 10 κιλά και να αντιδρά στο περιβάλλον του εκφράζοντας 12 διαφορετικά συναισθήματα.

Οι σχεδιαστές του υποστήριξαν ότι η πτώση της Τρίτης δεν είναι ανησυχητική, αλλά απλώς «μέρος της φυσιολογικής διαδικασίας ανάπτυξης προηγμένης τεχνολογίας». Το AIDOL είχε προηγουμένως δοκιμαστεί και έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να κινηθεί σε ολισθηρές επιφάνειες, πέτρες και χαλί. Οι δημιουργοί του εκτιμούν ότι μια διακύμανση στην τάση και ο αποπροσανατολιστικός φωτισμός της σκηνής προκάλεσαν την απώλεια ισορροπίας και την πτώση του ανδροειδούς.

«Παρά το μέγεθός μας, πιστεύουμε ότι η δουλειά μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις πιο προηγμένες στη Ρωσία και είναι απολύτως συγκρίσιμη με τις κορυφαίες διεθνείς προσπάθειες», σημείωσε η εταιρεία. «Αυτό που είναι πραγματικά τρομακτικό δεν είναι το να πέσεις, αλλά το να μην ξανασηκωθείς», συμπλήρωσε.