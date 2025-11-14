Το Πεκίνο κάλεσε τον Ιάπωνα πρεσβευτή για να του επιδώσει επίσημη διαμαρτυρία σχετικά με δηλώσεις της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι για την Ταϊβάν, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας, Νέα Κίνα.

«Ο κινέζος υφυπουργός Εξωτερικών Σουν Ουέιντονγκ κάλεσε (…) τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας στην Κίνα Κέντζι Κανασούγκι για του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία σχετικά με τις εσφαλμένες δηλώσεις που έγιναν από την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι όσον αφορά την Κίνα», σύμφωνα με το πρακτορείο.

Την περασμένη εβδομάδα, η κ. Τακαΐτσι δήλωσε στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ότι σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης της Κίνας στην Ταϊβάν, θα ήταν δικαιολογημένη η αποστολή ιαπωνικών στρατευμάτων για να υπερασπιστούν τη νήσο στο πλαίσιο της «συλλογικής νόμιμης άμυνας».