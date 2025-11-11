Εισαγγελέας στην Τουρκία ζητά ποινή που υπερβαίνει τα 2.000 χρόνια κάθειρξης για τον φυλακισμένο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, στο πλαίσιο υπόθεσης διαφθοράς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η υπόθεση καλύπτει περίοδο δέκα ετών, κατά την οποία διαπιστώθηκαν ζημίες του τουρκικού Δημοσίου ύψους 160 δισεκατομμυρίων λιρών (περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ).

Στην έκθεση, που αποτελείται από 3900 σελίδες και περιλαμβάνει 402 υπόπτους, ζητήθηκε ποινή φυλάκισης από 828 έως 2352 έτη για τον Ιμάμογλου, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.

Ο Τούρκος εισαγγελέας έχει ασκήσει διώξεις για διαφθορά σε 402 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Ιμάμογλου, ο οποίος θεωρείται από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τούρκοι εισαγγελείς ζητούν από το Ανώτατο Δικαστήριο να αιτηθεί το κλείσιμο του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης

Την ίδια ώρα, οι εισαγγελείς της Κωνσταντινούπολης ζήτησαν από το Ανώτατο Εφετείο της Τουρκίας να ασκήσει αγωγή για το κλείσιμο του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), υποστηρίζοντας ότι χρηματοδοτήθηκε μέσω παράνομων κεφαλαίων, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters.

Το CHP έχει αντιμετωπίσει πρωτοφανή νομική πίεση τον τελευταίο χρόνο, την οποία απορρίπτει ως πολιτικά υποκινούμενη, ενώ η κυβέρνηση αρνείται τις κατηγορίες.