Βίντεο από τη στιγμή που η επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε έχουν βγει στη δημοσιότητα, δείχνοντας πώς το κτίριο έπεσε προς τον δρόμο στην τουρκική περιοχή Κοτζαέλι.

Το βίντεο δείχνει το κτίριο να πέφτει προς τον δρόμο γύρω στις 7:00 π.μ., προκαλώντας σπινθήρα από τα κομμένα ηλεκτρικά καλώδια κατά την κατάρρευση, ένα σύννεφο λευκής σκόνης να υψώνεται από τα ερείπια και πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται στο σημείο.

🔴 SONDAKİKA | Kocaeli Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı… pic.twitter.com/0pd0vIn4RJ — İhsan YALÇIN (@ihsanyalcinTR) October 29, 2025

Σημειώνεται πως μετά από πολύωρη επιχείρηση διάσωσης εντοπίστηκε ζωντανή η 18χρονη κόρη πενταμελούς οικογένειας που εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια, ενώ, δυστυχώς, τα δύο άλλα παιδιά της δεν τα κατάφεραν, καθώς ανασύρθηκαν νεκρά από τα χαλάσματα.