Η καταδικασμένη για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, Γκισλέιν Μάξγουελ, φέρεται να είχε καυχηθεί ότι πραγματοποίησε σεξουαλική πράξη με τον ηθοποιό Τζορτζ Κλούνεϊ σε ένα πάρτι, σύμφωνα με την εκλιπούσα Βιρτζίνια Τζιουφρέ, θύμα του Τζέφρι Έπσταϊν, όπως αναφέρεται στα μεταθανάτια απομνημονεύματά της.

Η Τζιούφρε, η οποία έδωσε τέλος στη ζωή της τον Απρίλιο, επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι η καταδικασμένη συνεργάτιδα του Έπσταϊν συνήθιζε να καυχιέται για τις ερωτικές της περιπέτειες, αν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη ιστορία να είναι υπερβολική. «Εάν αυτό ήταν αλήθεια ή όχι, δεν θα το μάθουμε ποτέ», έγραψε η Τζιουφρέ στα απομνημονεύματά της με τίτλο «Nobody’s Girl», που κυκλοφόρησαν την περασμένη εβδομάδα.

Οι εκπρόσωποι του Τζορτζ Κλούνεϊ δεν απάντησαν στο αίτημα της New York Post για σχολιασμό την Κυριακή.

Οι υποτιθέμενες σεξουαλικές σχέσεις με διάσημους

Ο ισχυρισμός, που αναφέρεται σε ερωτική επαφή του Κλούνεϊ και της Μάξγουελ σε μπάνιο κατά τη διάρκεια πάρτι, επαναλαμβάνει όσα η Τζιούφρε είχε ήδη αναφέρει για τη Μάξγουελ, μεταξύ άλλων και στα αδημοσίευτα απομνημονεύματά της με τίτλο «The Billionaire’s Playboy Club».

Αποσπάσματα από εκείνα τα παλαιότερα απομνημονεύματα δόθηκαν στη δημοσιότητα από δικαστή της Νέας Υόρκης το 2020, αποκαλύπτοντας τη φημολογούμενη τάση της Μάξγουελ να καυχιέται για ερωτικές σχέσεις που ισχυριζόταν ότι είχε με διάσημους.

«Μια φορά γύρισε πίσω χαρούμενη σαν σχολιαρόπαιδο, γεμάτη ενθουσιασμό και με τέτοια ζωντάνια στη φωνή της που θα νόμιζες πως επρόκειτο να γίνει η επόμενη πριγκίπισσα», έγραψε η Τζιουφρέ. «Είχε κάνει στοματικό έρωτα στον Τζορτζ Κλούνεϊ στο μπάνιο κάποιου τυχαίου event… Δεν σταμάτησε ποτέ να το αναφέρει», πρόσθεσε.

Παραμένει ασαφές πότε και πού φέρεται να συνέβη το περιστατικό, καθώς ο Κλούνεϊ ανήκει στους ανθρώπους της ελίτ του Χόλιγουντ που δεν είχαν ποτέ συνδεθεί ή εμφανιστεί δημόσια με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον 66χρονο χρηματιστή και καταδικασμένο παιδόφιλο, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Πριν τον θάνατό της, η 41χρονη Τζιουφρέ υπήρξε από τις πιο έντονες επικρίτριες του Έπσταϊν και της Μάξγουελ, καταγγέλλοντας ότι την είχαν εκμεταλλευθεί όταν ήταν έφηβη.

Σάλος με τον Άντριου

Η Τζιουφρέ είχε προκαλέσει διεθνή αίσθηση όταν κατηγόρησε τον πρίγκιπα Άντριου της Βρετανίας ότι ήταν ένας από τους άνδρες που την κακοποίησαν. Ο γιος της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τους βασιλικούς του τίτλους στις αρχές του μήνα, έπειτα από νέες αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Ο Άντριου έχει αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και έχει υποστηρίξει ότι η γνωστή φωτογραφία του, στην οποία εμφανίζεται με το χέρι γύρω από τη νεαρή Τζιουφρέ στο σπίτι της Μάξγουελ στο Λονδίνο, μπορεί να είναι πλαστή.

Ωστόσο, ο πρίγκιπας διευθέτησε εξωδικαστικά τη μήνυση της Τζιουφρέ τον Φεβρουάριο του 2022, έναντι αδιευκρίνιστου χρηματικού ποσού, χωρίς να παραδεχθεί ενοχή.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, 63 ετών, εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών μετά την καταδίκη της για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων στο κύκλωμα παιδεραστίας του Τζέφρι Έπσταϊν.