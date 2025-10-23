Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι για τα επόμενα δύο χρόνια θα στηρίζει οικονομικά και στρατιωτικά την Ουκρανία, ώστε να αποθήσει τη ρωσική εισβολή.

Οι 26 ηγέτες της ΕΕ, πλην της Ουγγαρίας, υιοθέτησαν τα συμπεράσματά τους για την Ουκρανία, δεσμευόμενοι να αντιμετωπίσουν τις «πιεστικές» οικονομικές ανάγκες της το 2026 και 2027, ανακοίνωσε αξιωματούχος της ΕΕ.

«Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα: Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τις πιεστικές χρηματοοικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης στις στρατιωτικές και αμυντικές της προσπάθειες», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα στο «Χ».

Νωρίτερα, το κείμενο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιέγραφε την ανάγκη η Ευρώπη να είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να ενεργεί και «να αντιμετωπίζει αυτόνομα, με συντονισμένο τρόπο και με μια προσέγγιση 360°, τις άμεσες και μελλοντικές προκλήσεις και απειλές».

Τα κράτη μέλη λοιπόν θα πρέπει «να αναλάβουν την πρωτοβουλία για την υλοποίηση όλων των τομέων προτεραιότητας που έχουν προσδιοριστεί σε επίπεδο ΕΕ», στη γραμμή του χάρτη πορείας για την ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα που παρουσιάστηκε από την Ύπατη Εκπρόσωπο. Επιπλέον, «αξιοποιώντας τον στρατηγικό προσανατολισμό, ώστε η Ευρώπη να αναπτύξει το πλήρες φάσμα των σύγχρονων δυνατοτήτων που απαιτούνται, σε πλήρη συνάφεια με το ΝΑΤΟ», γίνεται αναφορά στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Υπηρεσίας και με βάση μια συνεκτική συνολική προσέγγιση.

Επιπλέον, το κείμενο κάλεσε τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σύστασης συνασπισμών ικανοτήτων σε όλους τους τομείς προτεραιότητας έως το τέλος του έτους και να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα έργα που θα ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2026. Στόχος, η μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων και η κάλυψη των κρίσιμων βιομηχανικών κενών, αλλά και να είναι σε θέση να προμηθεύουν καλύτερα τον εξοπλισμό στις ποσότητες και με τον ρυθμό που απαιτείται.