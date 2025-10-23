Μπορεί η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη να ακυρώθηκε, ωστόσο ο Λευκός Οίκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι δύο ηγέτες να βρεθούν για να μιλήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος, όπως όλοι στην κυβέρνηση, ελπίζει πως μια μέρα μπορεί να ξαναγίνει. Αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν χειροπιαστά, θετικά αποτελέσματα από αυτήν τη συνάντηση», είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σε δημοσιογράφους.

Σημειώνεται, πως ο Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε τη σχεδιαζόμενη συνάντηση με τον Πούτιν αφού δεν διαπίστωσε πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν τάχθηκε σήμερα υπέρ της συνέχισης του διαλόγου.

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Πούτιν είπε ότι «πιθανότατα ο Τραμπ εννοούσε πως η σύνοδος αναβλήθηκε», υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία επιθυμεί να συνεχίσει τον διάλογο.

Πρόσθεσε ακόμη ότι μια τέτοια σύνοδος «χρειάζεται προετοιμασία», ενώ αποκάλυψε πως η πρόταση να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια ώρα, είπε πως οι κυρώσεις είναι μια μη φιλική κίνηση που δεν συμβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας.

Επίσης, ο Ρώσος πρόεδρος είπε πως χτυπήματα βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας θα θεωρηθούν κλιμάκωση και προειδοποίησε πως η απάντηση της χώρας του θα είναι σοβαρή και συντριπτική. «Η Ρωσία αισθάνεται σταθερή και ασφαλής», υπογράμμισε.

Κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές της Ρωσίας

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις Rosneft και Lukoil, τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, με την κυβέρνηση Τραμπ να αυξάνει την πίεση στο Κρεμλίνο για να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας. Οι κυρώσεις ήταν οι πρώτες κατά της Ρωσίας από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο και έχουν ως στόχο να μειώσουν τα βασικά έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

«Είναι τεράστιες κυρώσεις (…) Ελπίζουμε πως δεν θα διαρκέσουν πάρα πολύ. Ελπίζουμε πως ο πόλεμος θα τερματιστεί», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ υποδεχόμενος τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.