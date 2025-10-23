Για πρώτη φορά αυτόν τον χειμώνα, οι αρχές του Πακιστάν θέτουν σε εφαρμογή ένα πρωτοποριακό μέτρο κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, χρησιμοποιώντας αντιθαμβωτικά όπλα στην πόλη Λαχόρη, μία από τις πιο επιβαρυμένες περιοχές της χώρας.

Περισσότερα από δώδεκα φορτηγά εξοπλισμένα με ειδικά συστήματα ψεκασμού απελευθερώνουν λεπτές ομίχλες νερού στην ατμόσφαιρα, με στόχο να συγκρατήσουν τη σκόνη και τα αιωρούμενα σωματίδια, όπως εξήγησε ο Sajid Bashir, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος της επαρχίας Παντζάμπ.

Τα «όπλα κατά του νέφους» έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία της πόλης, καθώς οι αρμόδιοι αποδίδουν την αυξανόμενη ρύπανση στις εκπομπές οχημάτων, τον βιομηχανικό καπνό, τη σκόνη από τα εργοτάξια και την καύση αγροτικών υπολειμμάτων.

«Ελπίζουμε ότι αυτή η τεχνολογία θα συμβάλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης», δήλωσε ο Μπασίρ, προειδοποιώντας ωστόσο πως ισχυροί άνεμοι από τα ανατολικά σύνορα ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση τις επόμενες ημέρες.

Κάθε χειμώνα, η Λαχόρη καλύπτεται από ένα παχύ στρώμα τοξικού νέφους, το οποίο οδηγεί συχνά στο κλείσιμο σχολείων και εγκλωβίζει εκατομμύρια κατοίκους στα σπίτια τους. Πέρυσι, οι αρχές είχαν επιχειρήσει τεχνητή βροχόπτωση για να καθαρίσουν την ατμόσφαιρα, αλλά τα αποτελέσματα ήταν περιορισμένα.

Κάποτε γνωστή ως η «Πόλη των Κήπων», για τα πλούσια, καταπράσινα τοπία της εποχής των Μουγκάλ, η Λαχόρη έχει χάσει μεγάλο μέρος του φυσικού της κάλλους λόγω της ραγδαίας αστικοποίησης και της αύξησης του πληθυσμού. Σήμερα, παλεύει κάθε χειμώνα κάτω από έναν γκρίζο, τοξικό ουρανό, σύμβολο της περιβαλλοντικής κρίσης που πλήττει ολόκληρη τη Νότια Ασία.